Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone 2.0, problemi con le GPU AMD RX Vega

Da ormai un mese Call of Duty: Modern Warfare 2 e Call of Duty: Warzone 2.0 hanno grossi problemi con le GPU AMD RX Vega, al punto da restituire errori all'avvio e risultare dunque inutilizzabili dai possessori delle schede video in questione.

A quanto pare tutto è accaduto in concomitanza con il lancio della Stagione 3 di Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone 2.0, lo scorso 30 marzo: l'aggiornamento ha introdotto un qualche conflitto con le AMD RX Vega 56 e Vega 64, al punto da impedire del tutto l'avvio del gioco sulle GPU della serie.

Avendo inevitabilmente ricevuto numerose segnalazioni in merito, gli sviluppatori di Beenox hanno riconosciuto ufficialmente il problema solo il 17 aprile, pubblicando un post in cui assicuravano di star lavorando per risolvere l'inconveniente.

Purtroppo, però, ad oggi non è ancora stato messo a disposizione un fix o un qualsiasi tipo di soluzione per fare in modo che non si verifichi il crash all'avvio di Call of Duty: Modern Warfare 2 e Call of Duty: Warzone 2.0 sulle schede AMD RX Vega.

La cosa assurda è che al debutto dell'ultimo episodio di Call of Duty, lo scorso ottobre, entrambe le GPU avevano dimostrato di riuscire a gestirne la grafica brillantemente, restituendo ottime prestazioni senza dare alcun tipo di errore.