Allo stesso modo, in Viking Rise potremo reclutare un gran numero di lavoratori per raccogliere risorse in giro per la mappa e procedere con le varie costruzioni, senza incontrare dunque le limitazioni di tanti giochi simili, che proprio su questo aspetto provavano a piazzare microtransazioni fondamentali per poter accelerare la progressione ed evitare che l'esperienza risulti costellata di tempi morti.

Non c'è davvero nulla di rivoluzionario in ciò che vi troverete a fare durante le vostre prime ore con il gioco, ma al contempo noterete una certa attenzione nei confronti della monetizzazione e dei paywall, che chiaramente esistono e sono concreti, ma al contempo possono essere aggirati senza neanche dover avere chissà quanta pazienza, visto che le attese per il completamento degli incarichi non sono mai eccessive.

Gameplay: poco originale ma solido

Viking Rise, truppe in combattimento

Viking Rise appartiene a un genere ben preciso e non fa nulla per rivoluzionarne gli schemi, anzi ripropone in maniera chirurgica un gameplay molto tradizionale e ben poco originale, ma senza dubbio solido. Se avete già provato degli strategici mobile in precedenza sapete esattamente cosa aspettarvi, ma non si può che apprezzare la maniera in cui tutto questo viene presentato, specie nelle fasi iniziali della campagna.

Il loop della costruzione e dei potenziamenti procede in maniera molto fluida, restituendo quel senso di soddisfazione che alla fine dei conti è sempre stata la chiave del successo di questi prodotti su iOS e Android, ma che al contempo appare estremamente guidata e limitata laddove ci si voglia cimentare con meccaniche più complesse e sfaccettate, prive di tutti questi automatismi.

Viking Rise, raccolte notturne

L'interfaccia si affolla un po' dopo qualche ora e diventa più difficile orientarsi fra i vari menu e l'enorme quantità di ricompense e valute differenti che si ottengono man mano che si completano gli incarichi, ma il sistema rimane sempre molto reattivo e ciò consente di recuperare rapidamente l'orientamento, portando avanti le missioni in maniera alternata a seconda dei timer e delle risorse disponibili.

Persino la presenza di alcune soluzioni un po' macchinose, come ad esempio l'obbligo di tornare all'insediamento per riformare il gruppo con le unità che nel frattempo abbiamo addestrato, e senza cui non potremmo mai affrontare lo scontro successivo, vengono compensate da una buona velocità dell'azione: accortezze che contribuiscono a snellire una formula che ormai non ha nulla di nuovo da dire.