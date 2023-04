Star Wars Jedi: Survivor, un grave bug può bloccare i progressi nella campagna

Star Wars Jedi: Survivor soffre di un grave bug che può bloccare i progressi nella campagna del gioco: lo ha scoperto un utente su Reddit, indicando la zona in cui si verifica il problema e suggerendo una soluzione per evitarlo finché Respawn non risolverà la cosa con un aggiornamento.

Seguono possibili spoiler su Star Wars Jedi: Survivor

In pratica dopo aver completato la Camera della Dualità e aver preso l'ascensore per uscire, bisogna assicurarsi di sostare presso il punto di meditazione più vicino per salvare la posizione.

Se non lo so fa, all'eventuale game over si verrà rispediti nella camera, ma senza la possibilità di uscirne, né tramite viaggio rapido né con il già citato ascensore, visto che non funzionerà più. Bisognerà per forza di cose ricominciare la campagna da capo.

Come sappiamo, EA ha pubblicato un messaggio di scuse in merito a Star Wars Jedi: Survivor, dicendo che le correzioni richiedono tempo ma riferendosi più che altro alle prestazioni del tie-in tanto su console quanto, soprattutto, su PC.

In questo caso, tuttavia, la questione è diversa ed è necessario che il team di sviluppo agisca in fretta, mettendo a disposizione un fix che possa eliminare il bug ed evitare che gli utenti possano rimanere bloccati in quella parte dello scenario.

Fortunatamente questi pur gravi inconvenienti non minano la qualità generale di un titolo che è stato accolto con ottimi voti dalla stampa internazionale. Per saperne di più, date un'occhiata alla nostra recensione di Star Wars Jedi: Survivor.