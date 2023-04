Dead Island 2, un video racconta di come è stato riportato in vita

Dead Island 2 sembrava ormai morto e sepolto, a diversi anni dall'annuncio e in seguito all'addio di Yager Development, nonché alle molteplici ripartenze avvenute dietro le quinte. Ebbene, IGN ha pubblicato un video in cui gli autori del gioco raccontano come è stato riportato in vita.

Annunciato all'E3 2014, Dead Island ha entusiasmato tutti al debutto, grazie a un trailer cinematografico particolarmente accattivante, ma poi il progetto è finito rapidamente sotto silenzio per via di problemi interni che hanno determinato l'abbandono del team di sviluppo originale.

Il lavoro è stato infine affidato a Dambuster Studios, che è riuscito con alcune efficaci intuizioni a recuperare il gioco e a farne un grande successo, se consideriamo che Dead Island 2 ha totalizzato vendute per oltre un milione di copie in tre giorni.

Alla base di questo prodigioso recupero c'è certamente la tecnologia FLESH, che con le sue macabre sfaccettature aumenta il divertimento di affrontare e smembrare gli zombie per le strade di Hell-A, ma non sono quelli gli unici meriti di un action che sembra aver convinto il pubblico molto più della critica.

