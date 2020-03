Call of Duty: Warzone è un gioco casual rispetto a Apex Legends, secondo lo streamer Shroud

Il noto streamer Shroud ha affermato di recente di vedere Call of Duty: Warzone come un gioco più casual rispetto ad Apex Legends, dove l'abilità del giocatore ha dei riflessi effettivamente più importanti nel gameplay e nell'esito degli scontri.

Shroud, passato anche lui con un certo clamore da Twitch a Mixer, in maniera simile a quanto fatto dal collega Ninja, è un giocatore specializzato su una gamma più ampia di giochi e particolarmente attivo su Call of Duty in generale, ma con grande esperienza in titoli competitivi come Counter-Strike.

Non poteva ovviamente esimersi dal lanciarsi su Call of Duty: Warzone, il nuovo battle royale gratuito di Activision, che ha potuto analizzare con una certa cognizione di causa avendo giocato molto anche ad altri titoli del genere, come Apex Legends, Fortnite e altri.

Proprio su Apex Legends si è basato il confronto fatto di recente da Shroud, che ha di fatto smontato in gran parte Call of Duty: Warzone considerandolo più incline al pubblico casual rispetto al gioco Respawn, che invece premia veramente la maggiore abilità dei giocatori.

"È impressionante come Call of Duty sia semplice quando giochi a titoli come questo", ha affermato Shroud, "Non ci si pensa perché sono giochi divertenti, ci si diverte a prenderne parte, ma poi si passa a giochi che rappresentano elementi di sfida più elevati e si rimane sconvolti.

Tutto questo lo porta addirittura a prendere in considerazione l'addio completo nei confronti di Call of Duty: "Gente, basta con Call of Duty, davvero. Dopo aver visto le mie performance in questo gioco, ho finito, basta. Se dovessi continuare a giocare a Call of Duty, sarebbe solo per poco tempo d'ora in poi", ha affermato, perché a quanto pare si rende conto di come non sviluppi le capacità dei giocatori.

"Nessuna offesa per Call of Duty, è un gioco fantastico, ma ora capisco perché Tyler (Skadoodle) non vuole giocarci. È troppo fottutamente casual e ti rovina", ha aggiunto Shroud. "Se stai cercando di rimanere un giocatore un po' competitivo in qualsiasi altro ambito, non puoi".

Nel frattempo, in ogni caso, Call of Duty: Warzone continua a progredire come visto con il recente aggiornamento che ha aggiunto una nuova modalità e nuove armi, dopo aver raggiunto in poche ore 30 milioni di giocatori.