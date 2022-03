Cellularline presenta Defy e Scheme, gli auricolari perfetti per il gaming mobile

Tra le numerose novità proposte da Cellularline durante i giorni di Live the Excellence, evento dedicato alla presentazione delle diverse linee di accessori tech dell'azienda italiana, che trovate raccontato in questa notizia, due prodotti in particolare hanno catturato la nostra attenzione, perché dedicati nello specifico al settore gaming mobile. I prodotti nello specifico sono gli auricolari in-ear a filo Scheme e i nuovi arrivati Defy, gli auricolari wireless di fascia premium.

Cellularline Defy Auricolari Bluetooth Cellularline DEFY Partiamo proprio da Defy, introdotti nella famiglia Cellularline durante il passato periodo natalizio. Come detto parliamo di auricolari TWS dedicati all'esperienza del gaming mobile e caratterizzati da tecnologia low latency connection. La latenza è un elemento molto importante nell'esperienza di gioco, che nel campo mobile può essere più sofferta per via dei problemi di sincronizzazione tra cuffie bluetooth e smartphone/tablet. Con una latenza di appena 50ms, gli auricolari Defy garantiscono una maggiore sincronizzazione tra suono e immagine, evitando lo spiacevole inconveniente del ritardo audio. Un prodotto pensato quindi per i giocatori, che Cellularline accontenta anche sul fronte dell'autonomia: la carica della custodia infatti è sufficiente per reggere anche le sessioni di gioco più impegnative. Parliamo di 5 ore di play time garantite da una singola ricarica, per un totale di 30 ore complessive. Inoltre incorporato negli auricolari è presente il tasto di risposta a sfioro, per gestire la riproduzione in modo comodo e veloce. In quanto prodotto Premium, venduto al prezzo di 59,95€, gli auricolari Defy rispondono anche alle esigenze di design e comfort. La confezione è comprensiva di cavo per la ricarica della custodia e gommini in silicone di tre misurazioni diverse. Il case è compatto, con un coperchio morbido e piacevole all'apertura, impreziosito da luci RGB che simulano la retroilluminazione delle tastiere gaming. Scheda tecnica Connettore: Wireless

Wireless Formato cuffie: in-ear

in-ear Controllo delle chiamate: touch su auricolare

touch su auricolare Batteria: 5 ore di play time totale con custodia di ricarica 30 ore.

5 ore di play time totale con custodia di ricarica 30 ore. Microfono: integrato

integrato Tecnologia: connessione a bassa latenza

connessione a bassa latenza Prezzo: 59,95€

59,95€ Contenuto confezione: auricolari, custodia di ricarica, cavo di ricarica, gommini in 3 misure, istruzioni.