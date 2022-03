Cellularline presenta la nuova line-up di accessori per smartphone e tablet

Live The Excellence è la prima edizione dell'evento firmato Cellularline, azienda leader nel mercato di accessori per smartphone e tablet. Ospitato nello spazio di Ruote da Sogno, azienda votata all'automotive, abbiamo potuto dare uno sguardo a tutte le novità che Cellularline offre per questo 2022, tra best seller con un nuovo look a prodotti inediti.

Partiamo dagli essenziali: caricabatterie e cavi. Parlando del mondo charging, Cellularline offre numerose soluzioni, elaborate sui criteri di compatibilità e voltaggio. Il ventaglio di caricabatterie da rete è ampio e pensato per le esigenze degli utenti legati ad un singolo brand (Apple, Samsung e così via) o addirittura ad un singolo dispositivo, quindi smartphone, tablet o laptop. 15W, 30W, 48W fino ad arrivare ai 60W offerti dal Desk Charger a 5 porte USB (quattro tipo B e una tipo C) pensato per l'ufficio o lo smart working.

Ma è con i powerbank che Cellularline alza il tiro sul piano charger, con Thunder e Mag 5000, rispettivamente una powerbank più tradizionale e la new entry dedicata alla tecnologia MagSafe di Apple. Il segreto risiede nelle celle cilindriche 21700, tecnologia utilizzata nel settore automobilistico per le auto elettriche; Thunder è disponibile in due modelli con differente amperaggio ma entrambi capaci di garantire le prestazioni di un caricabatteria da rete. L'attenzione alla nuova tecnologia MagSafe però passa anche attraverso altre soluzioni di ricarica, come i dock pensati per caricare iPhone, iPods e Apple Watch, e i charger per l'auto.

Lo spazio dedicato alla tecnologia MagSafe

Altro punto importante sono i cavi, essenziali in abbinamento ai caricabatterie. I tre assi che caratterizzano l'offerta di Cellularline nel settore cable sono lunghezza, resistenza e portabilità, intesa come comodità di trasporto e d'uso. Per ognuna di queste esigenze esiste una soluzione, dove i nostri preferiti sono forse i Tetraforce, cavi ultra-flessibili e resistenti alle pressioni più estreme grazie all'uso di materiali specifici per le parti interne (rame ad alta purezza e fibra aramidica DuPont) ed esterne, ovvero fibra di Kevlar. Molto validi anche i cavi con rivestimento anti-groviglio, perfetti per quelli che tra di noi spargono i cavi dentro zaini e borse!

Lo stress test dei cavi Tetraforce ci ha stupito!

Ottima anche la proposta auricolari, altro punto importantissimo nella proposta Cellularline: qui si distingue il trio formato da Crystal, Vivid e Defy, con queste ultime che hanno catturato il nostro interesse.

Crystal sono i nuovi TWS di Cellularline pensati proprio per garantire una qualità cristallina nella chiamata; parliamo infatti di cuffie wireless ottimizzate per le conversazioni e non per la musica, pensate per riprodurre al meglio la chiamata, valorizzando l'audio in entrata e pulendo perfettamente il nostro in uscita. Vivid invece è il modello premium caratterizzato dalla tecnologia ANC a cancellazione attiva del rumore, che rileva i rumori all'esterno dell'auricolare e ne neutralizza le onde sonore. Parliamo, in questo caso, di un prodotto pensato per chi vive e lavora in ambienti rumorosi e che ha bisogno del giusto isolamento e, per questo, rivolto a chi ascolta musica, podcast o audiolibri.

Una panoramica dell'offerta auricolari di Cellularline

Infine arriviamo a Defy, gli auricolari wireless pensati appositamente per il mobile gaming e caratterizzati da una tecnologia di connessione a bassa latenza. Di questi TWS premium vi parliamo più approfonditamente in un'altra notizia dedicata.

Per tutte le informazioni sui prodotti Cellularline, vi invitiamo a visitare il sito Cellularline.it.