Classifiche giapponesi: Nintendo Switch domina indisturbata, ma PS5 e Xbox Series S vendono bene

Nintendo Switch ha avuto un'altra ottima settimana nelle classifiche giapponesi, con 176.592 unità vendute complessivamente dai tre modelli presenti sul mercato. Ottimi comunque anche i dati di PS5 e Xbox Series, in particolare il modello S. Vediamo le classifiche:

Vendite software (settimana che va dal 25 aprile 2022 all'8 maggio 2022)

[NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) - 304,588 (Nuovo) [NSW] Kirby and the Forgotten Land (Nintendo, 03/25/22) - 77,330 (695,811) [NSW] eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022 (Konami, 04/21/22) - 61,209 (153,933) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 41,802 (4,621,427) [PS4] eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022 (Konami, 04/21/22) - 26,444 (80,983) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 22,952 (2,635,396) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 20,417 (4,873,950) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) - 17,309 (3,144,888) [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) - 16,686 (959,773) [NSW] Pokemon Legends: Arceus (The Pokemon Company, 01/28/22) - 15,235 (2,243,757)

Vendite hardware (settimana che va dal 25 aprile 2022 all'8 maggio 2022)

Switch OLED Model - 101,489 (1,721,151) Switch - 53,092 (18,268,375) PlayStation 5 - 46,415 (1,382,888) Switch Lite - 22,011 (4,710,282) Xbox Series S - 10,610 (99,288) Xbox Series X - 3,508 (99,364) PlayStation 5 Digital Edition - 3,383 (235,257) New 2DS LL (including 2DS) - 452 (1,185,724) PlayStation 4 - 81 (7,819,526)

Le console di Sony hanno venduto complessivamente 49.798 unità, mentre le nuove Xbox 14.118, di cui più di 10.000 il modello più economico. Naturalmente si tratta di vendite molto inferiori a quelle della concorrenza, ma comunque notevoli considerando le difficoltà di Xbox in Giappone.

Parlando di Software è Nintendo Switch Sports ad aver preso la testa della classifica, con ben 304.588 unità vendute. Probabilmente si appresta a diventare un nuovo successo milionario di Nintendo. Seguono Kirby e la terra dimenticata e eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022, sempre per Nintendo Switch. L'unico gioco non Switch nella top 10 è la versione PS4 di eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022, in quinta posizione.