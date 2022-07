Controller Xbox di Star Wars: Razer ha aperto le prenotazioni

Razer ha annunciato l'apertura delle prenotazioni del suo controller Xbox a tema Star Wars. Per farlo ha pubblicato una foto dell'oggetto, che appare avere un design davvero riuscito, che piacerà sicuramente a tutti gli appassionati della saga.

Per chi se lo stesse chiedendo, si tratta di un normale controller Xbox, ma dal design ispirato alle Stermotrooper di Star Wars. Il team viene utilizzato sia per il controller, sia per lo stand, che insieme formano una specie di casco degli iconici cattivi minori della saga di George Lucas, ora in mano a Disney.

Se vi interessa, tanta bellezza ha un prezzo non proprio accessibilissimo, visto che si parla di 199,99 dollari. Vediamone qualche immagine:

Controller Xbox di Star Wars da Razer

Parlando di caratteristiche tecniche, si tratta di un controller wireless e universale, utilizzabile con Xbox Series X e S, Xbox One, PC e Mac.

Pagina ufficiale del LIMITED EDITION STORMTROOPER RAZER WIRELESS CONTROLLER & QUICK CHARGING STAND FOR XBOX