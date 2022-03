Il Cortocircuito di oggi parla di Guerra Russo-Ucraina e delle iniziative del mondo dei videogiochi

Era il nono giorno e Dio non si sentiva molto bene, perché aveva mangiato pesante. Doveva rifarsi dalle fatiche della creazione (come scritto sui testi sacri, il settimo giorno si è riposato e l'ottavo ha fatto binge watching). Fortunatamente bastò un bicchiere di bicarbonato a fargli fare un sonoro rutto, da cui uscirono tutti i mali del mondo, tra i quali Il Cortocircuito, che torna oggi live su Twitch dalle 17:00 alle 18:30.

L'argomento del giorno sarà la Guerra Russo-Ucraina vista dal punto di vista del mondo dei videogiochi. Ossia commenteremo le iniziative prese dall'industria come reazione all'aggressione subita dall'Ucraina. In studio ci saranno tre esperti di geopolitica in grado di sviscerare l'argomento da ogni punto di vista... ma non appariranno in live. Come al solito vi dovrete accontentare dei nostri amati quattro zozzoni: Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani, Francesco Serino e Melda, l'amica immaginaria di Pianesani che appare quando non prende gli psicofarmaci. Tranquilli, la vede solo lui. Il punto di partenza sarà l'articolo di un altro zozzone.

Nel caso avanzi del tempo si parlerà anche del recente State of Play. Non che ci sia molto da dire, in realtà, a parte che la raccolta dei giochi delle Turtles sembra molto bella, ma gli argomenti sono questi e c'è poco da lamentarsi.

Naturalmente ci sarà spazio anche per le vostre domande e per i vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!