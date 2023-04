Cosa giocherete questo weekend? Come ogni settimana il sabato e la domenica arrivano a ricordarci che ci si può riposare un po' e che il tempo è relativo. Non vivendo in un buco nero però, dobbiamo accontentarci di questi due giorni in cui dedicarci al nostro hobby preferito, i videogiochi. Vediamo cosa potremmo giocare in allegria tra le ultime uscite.

Intanto vi consigliamo Everspace 2, uno gioco di ruolo d'azione spaziale di ottima qualità, che coniuga spettacolarità e narrazione in una formula vincente. Un seguito davvero riuscito che gli appassionati di fantascienza non dovrebbero mancare.

Se siete più tipi da mondi colorati, per voi c'è Minecraft Legends, strategico in tempo reale spin-off di Minecraft, che si presenta come adatto a tutte le età.

Per chi ama il rischio ricordiamo che è stato pubblicato Vampire Survivors: Tides of the Foscari, il secondo DLC per l'ottimo action di poncle, che aggiunge parecchie ore di gioco. Se volete finire di nuovo nel tunnel, sapete cosa fare.

Mega Man Battle Network Legacy Collection

Un altro titolo da provare è sicuramente Hunt the Night, un action adventure indipendente di ottima fattura e dalla trama originale.

Gli amanti del passato possono invece puntare sulla Mega Man Battle Network Legacy Collection, buona raccolta, forse un po' troppo costosa. Insomma, di nuovi titoli da giocare ce ne sono parecchi e alcuni anche di ottima qualità.

E voi con quali giochi giochi passerete il weekend? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.