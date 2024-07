Cosa giocherete questo weekend? Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Flintlock: The Siege of Dawn o altro?

Nell'arco di pochi giorni il servizio infatti ha accolto il trittico rappresentato da Flintlock: The Siege of Dawn, Dungeons of Hinterber e Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, tutti molto validi a modo loro. Mentre su Switch è arrivato Nintendo World Championships: NES Edition.

Il fine settimana è finalmente arrivato, così come la nostra classica domanda di rito per conoscere i gusti dei nostri lettori. Cosa giocherete questo weekend? Sicuramente il caldo non è il miglior amico del videogiocatore, ma l'ultima settimana è stata insolitamente molto interessante in termini di nuove uscite, specialmente per gli abbonati a Game Pass .

Un'ottima settimana per gli abbonati a Game Pass

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, in particolare, si è rivelato una grandissima e piacevole sorpresa. Passato un po' in sordina al momento dell'annuncio, il titolo di Capcom si è rivelato un gioco incredibilmente ispirato e sfaccettato, proponendo ai giocatori un riuscito mix di azione, strategia, GDR e tower defense. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione.

I nemici di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Flintlock: The Siege of Dawn, invece, è un soulslike che catapulta i giocatori in un'avventura mozzafiato dove il destino dell'umanità pende da un filo a causa dell'ira cieca dagli dei, che dovremo fermare nei panni della guerriera Nor Vanek. Ecco la nostra recensione.

Proseguiamo con Dungeons of Hinterberg, un action GDR in cui vestiamo i panni di Luisa, un'intraprendente ragazza che ha deciso che la sua vacanza perfetta è quella di esplorare i dungeon nascosti in una versione fantasy delle Alpi, dando vita a un'avventura dai ritmi rilassati e piacevole, come spiegato nella nostra recensione.

Luisa in un paesaggio delle Alpi in Dungeons of Hinterberg

Di tutt'altra risma Nintendo World Championships: NES Edition, una raccolta di ben sfide lampo tratte dai giochi classici del NES pensate per i giochi più abili, che è possibile affrontare sia in singlie player che in multiplayer online. Ecco la nostra recensione.