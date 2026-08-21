La data di uscita e il prezzo di Xbox Series X25 Limited Edition sono stati scoperti in anticipo

Microsoft ha presentato al mondo la sua Xbox Series X25 Limited Edition a inizio giugno 2026, ma c'erano due importanti dettagli che mancavano: il prezzo e la data di uscita.
Ora, il noto e affidabile leaker billbil-kun ha svelato entrambe le informazioni. Ovviamente è ancora da considerare un rumor, ma si tratta di una delle fonti più affidabili a nostra disposizione da anni.
Data di uscita e prezzo di Xbox Series X25 Limited Edition
billbil-kun ha spiegato che Xbox Series X25 Limited Edition sarà distribuita in Europa al prezzo di 899,99 euro. Il prezzo in dollari dovrebbe essere $899,99. Ricordiamo che il modello base di Xbox Series X con lettore ottico e da 1 TB costa 799,99 €, dopo l'aumento di prezzo, quindi questo modello richiede cento euro in più.
Per quanto riguarda la data di uscita, Xbox Series X25 Limited Edition è prevista per venerdì 27 novembre 2026. Si tratta del Black Friday, chiaramente non una coincidenza. Dovremo vedere in quanti decideranno di investire la cifra richiesta per questo modello speciale.
Se volete spendere di meno, potete dare un'occhiata al set Mattel Brick Shop dell'originale Xbox.