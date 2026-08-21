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La data di uscita e il prezzo di Xbox Series X25 Limited Edition sono stati scoperti in anticipo

Il noto leaker billbil-kun ha svelato i dettagli sulla data di uscita e sul prezzo di Xbox Series X25 Limited Edition. Dovrete spendere se volete questo pezzo da collezione.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   21/08/2026
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Microsoft ha presentato al mondo la sua Xbox Series X25 Limited Edition a inizio giugno 2026, ma c'erano due importanti dettagli che mancavano: il prezzo e la data di uscita.

Ora, il noto e affidabile leaker billbil-kun ha svelato entrambe le informazioni. Ovviamente è ancora da considerare un rumor, ma si tratta di una delle fonti più affidabili a nostra disposizione da anni.

Data di uscita e prezzo di Xbox Series X25 Limited Edition

billbil-kun ha spiegato che Xbox Series X25 Limited Edition sarà distribuita in Europa al prezzo di 899,99 euro. Il prezzo in dollari dovrebbe essere $899,99. Ricordiamo che il modello base di Xbox Series X con lettore ottico e da 1 TB costa 799,99 €, dopo l'aumento di prezzo, quindi questo modello richiede cento euro in più.

Per quanto riguarda la data di uscita, Xbox Series X25 Limited Edition è prevista per venerdì 27 novembre 2026. Si tratta del Black Friday, chiaramente non una coincidenza. Dovremo vedere in quanti decideranno di investire la cifra richiesta per questo modello speciale.

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Se volete spendere di meno, potete dare un'occhiata al set Mattel Brick Shop dell'originale Xbox.

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