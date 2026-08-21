La data di uscita e il prezzo di Xbox Series X25 Limited Edition sono stati scoperti in anticipo

Microsoft ha presentato al mondo la sua Xbox Series X25 Limited Edition a inizio giugno 2026, ma c'erano due importanti dettagli che mancavano: il prezzo e la data di uscita.

Ora, il noto e affidabile leaker billbil-kun ha svelato entrambe le informazioni. Ovviamente è ancora da considerare un rumor, ma si tratta di una delle fonti più affidabili a nostra disposizione da anni.