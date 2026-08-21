Le cuffie SteelSeries Arctis Nova Pro da gaming sono in promo su Amazon al loro minimo storico

Le cuffie di fascia premium SteelSeries Arctis Nova Pro oggi calano di prezzo su Amazon grazie ad una promozione che prevede uno sconto attivo del 15% per un costo finale di 279,99€ (minimo storico) . L'acquisto è effettuabile anche a rate. Puoi acquistarle tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui giù: Le SteelSeries Arctis Nova Pro sono cuffie gaming progettate per offrire un'esperienza sonora immersiva e un controllo completo dell'audio durante le sessioni di gioco. Il sistema di cancellazione attiva del rumore rileva automaticamente i suoni presenti nell'ambiente e li riduce, aiutando a mantenere alta la concentrazione anche in ambienti rumorosi.

Ulteriori dettagli sulle cuffie

Al centro dell'esperienza audio troviamo i driver magnetici al neodimio, progettati per riprodurre un suono dettagliato con alti definiti, medi chiari e bassi profondi. Le cuffie sono inoltre compatibili con Tempest 3D Audio su PS5 e Microsoft Spatial Sound, per una maggiore spazialità del suono nei giochi supportati.

La OLED Base Station permette di gestire rapidamente le impostazioni e applicare profili audio integrati sviluppati da ingegneri del suono e professionisti del gaming. Sono disponibili configurazioni dedicate a titoli come Fortnite, Minecraft e Apex Legends, oltre a numerosi altri giochi. Un ulteriore punto di forza è l'autonomia praticamente continua: il sistema utilizza due batterie sostituibili.