Deadlock ora vi permette di trasformare i bari in rane, prima di bannarli

Il grande problema dei videogiochi online è che si riempono inevitabimente di bari. Alcuni giocatori vogliono vincere facilmente e quindi usano dei trucchi per avere la meglio sugli avversari. Allontanare gli utenti e bloccare i loro account ha spesso poco effetto, soprattutto con i free to play, visto che tutto quello che devono fare è semplicemente creare un nuovo account. I team di sviluppo hanno quindi capito che il modo più efficace è infastidire i bari prima di bannarli, così da rendere meno probabile che ritornino a giocare. Nel caso di Deadlock - il nuovo grande sparatutto di Valve - la soluzione è precisamente trasformare i bari in rane .

Come funziona la modalità rana di Deadlock

Ora, quando un giocatore viene denunciato per aver barato in Deadlock, gli avversari potranno scegliere se bannarlo immediatamente o trasformarlo in una rana per il resto della partita. E poi, quando la partita sarà finita e la rana avrà finito di saltellare dappertutto, l'imbroglione verrà comunque bannato.

"Il sistema è impostato su livelli di rilevamento conservativi mentre lavoriamo a un sistema anti-cheat v2 più esteso", ha scritto Valve nelle note della patch. "Attiveremo il ban degli utenti in un paio di giorni dopo l'uscita dell'aggiornamento. Quando una partita viene conclusa in questo modo, i risultati non conteranno per gli altri giocatori".

Già in precedenza Deadlock aveva inserito delle novità per rendere le partite migliori, punendo i giocatori che si comportano male.