Digital Foundry confronta God of War Ragnarok su PC e PS5 e consiglia dei setting grafici ottimizzati

In linea di massima il verdetto dei tech enthusiast è positivo. In particolare viene lodata la gestione intelligente della compilazione degli shadar, il supporto ai monitor ultrawide e l'integrazione delle tecnologie DLSS, FSR e XeSS, con il DLAA che tra l'altro restituisce una qualità dell'immagine leggermente migliore rispetto a PS5.

Come prevedibile, anche la versione PC di God of War Ragnarok è finita sotto la lente d'ingrandimento di Digital Foundry , che come da tradizione ha realizzato una video analisi, con annesso confronto con quella per PS5.

Le impostazioni ottimizzate per PC

Generalmente la versione PC di God of War Ragnarok è visivamente alla pari di quella PS5 in modalità Qualità, ma chiaramente con il grande vantaggio di andare ben oltre i 30 fps, per quanto sono stati notati degli errori relativi alla gestione delle cubemap e dei riflessi screen-space.

Inoltre, per quanto si tratti di una conversione in generale ben ottimizzata, vengono segnalate delle performance stranamente deludenti con i processori Ryzen 3000, incluso il diffuso Ryzen 5 3600, quantomeno se confrontate con quelle delle generazioni successive delle CPU AMD, un frametime irregolare con risoluzioni ultrawide, dei problemi di tassellazione nel Regno di mezzo e dei riflessi non sempre convincenti con DLSS e FSR attivo. Buona parte dei problemi potrebbero essere risolti con delle patch correttive in futuro.

Di seguito trovate le impostazioni ottimizzate per la versione PC di God of War: Ragnarok consigliate da Digital Foundry:

Texture - Alto

Modelli - Alto

Filtro anisotropico - Ultra

Illuminazione - Ultra

Ombre - Medio

Riflessi - Alto

Agenti atmosferici - Medio

Occlusione Ambientale - Ultra

Tassellatura - Ultra

Stando a Digital Foundry, con queste impostazioni è possibile notare un miglioramento delle performance di circa il 18% nelle zone al chiuso più impegnative e di ben il 31% in quelle all'aperto, con cambiamenti minimi alla qualità dell'immagine complessiva.