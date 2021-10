Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, il trailer di lancio ci ricorda che è disponibile in anteprima

Sega ha pubblicato il trailer di lancio di Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles per ricordarci che è disponibile in anteprima per chi ha prenotato la Digital Deluxe Edition. I fortunati possono quindi giocarci su PS5, PS4, Xbox Series X e S, Xbox One e PC (tramite Steam). Le prenotazioni sono ancora aperte, almeno fino al 15 ottobre, data di lancio effettiva del gioco.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Un'affascinante storia di fratelli in cui il destino di umani e demoni si intreccia... inizia ora!

Cosa devi sapere su Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles

• Battaglie esilaranti nell'arena - Padroneggia la moltitudine di abilità spettacolari di un ampio elenco di personaggi dell'anime, inclusi Tanjiro e Nezuko, per superare gli sfidanti in battaglie testa a testa, in locale e online.

• Dramma commovente - Prendi la spada di Tanjiro Kamado e segui il suo viaggio per diventare un Demon Slayer e trasformare sua sorella Nezuko di nuovo in un essere umano.

• Emozionanti battaglie con i boss - Azione e dramma raggiungono il loro apice in battaglie appositamente progettate contro potenti demoni che metteranno alla prova il coraggio di Tanjiro.

• Cast vocale originale dell'anime - I cast originali inglesi e giapponesi dell'anime tornano per portare i loro autentici ritratti nel gioco.