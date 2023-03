Destiny 2: L'eclissi: commenti dei nuovi video bloccati su YouTube per le troppe offese

Bungie è stata costretta a chiudere i commenti dei nuovi video di Destiny 2 su YouTube a causa delle troppe offese agli sviluppatori, pare anche con minacce di morte, arrivate dopo il lancio dell'espansione L'Eclissi. La compagnia, attualmente nelle mani di Sony, è solita pubblicare dei video riepilogativi di tutti i nuovi contenuti e dello stato dei suoi giochi, ma questa volta non gli è andata tanto bene.

Destiny 2: L'eclissi ha moltissimi problemi, come traspare anche dalla nostra recensione, ma ciò non dà ai videogiocatori il diritto di lanciarsi in quelle che appaiono come delle vere e proprie campagne piene di offese e minacce, che si sono riversate anche nei contenuti video.

In realtà Destiny 2 è stato spesso oggetto di campagne d'odio e di incidenti culminati anche in minacce di morte. In particolare l'ultimo anno è stato drammatico da questo punto di vista. Con il tempo la situazione non è migliorata e, anzi, pare che il lancio di Destiny 2: L'eclissi l'abbia solo esacerbata, costringendo la compagnia alla chiusura dei commenti. Il video più colpito è quello sottostante:

Tempo fa Dylan Gafner, il community manager di Bungie, ebbe a dire che le offese dai giocatori di Destiny 2 sono inevitabili, non importa il tipo di interazione. Josh Deane, il franchise director di Destiny, ha dichiarato che Bungie fermerà sempre le interazioni quando spunteranno fuori minacce di morte.

Molti si sono chiesti se questo sia semplicemente un modo trovato da Bungie per arginare le critiche a L'Eclissi, ma sono stati dei membri della comunità stessa a confermare che tra commenti e chat si stava creando un clima insostenibile.

Insomma, un'altra brutta storia di minacce e offese. Usciremo mai da questo gorgo?