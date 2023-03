PlayStation Store, Offerte del Weekend: sconti su Call of Duty, GTA 5, Skyrim e altro

PlayStation Store fa partire le Offerte del Weekend, ovvero la promozione del fine settimana che ritorna anche oggi con nuovi sconti su vari giochi come Call of Duty: Modern Warfare 2, GTA 5, Skyrim, Red Dead Redemption 2 e altro.

Troviamo dunque giochi Activision, Take Two, Bethesda e altri in questa sezione che va ad affiancarsi alle nuove offerte partite mercoledì scorso con le Selezioni Essenziali. Vediamo dunque di cosa si tratta, nell'elenco ufficiale di PlayStation Store.

Qui sotto, ci limitiamo ad effettuare una selezione dei titoli maggiormente in rilievo:

Gli sconti sono validi per questo fine settimana fino al 21 marzo 2023.