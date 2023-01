Destiny 2 offline: gioco inaccessibile mentre Bungie lavora per risolvere un problema

Bungie ha comunicato un'interruzione al supporto online di Destiny 2 per poter risolvere un problema rilevato sulla perdita di progressi da parte di vari giocatori, motivo per cui il titolo verrà messo offline e inaccessibile per alcune ore nella giornata di oggi, 25 gennaio.

Il gioco si trova offline già da alcune ore, ma un aggiornamento da parte di Bungie riferisce che i lavori e il testing devono continuare ancora per un po' di tempo, in quanto il problema non è stato risolto con un primo intervento. In base a quanto riferito, un update con patch dovrebbe essere pubblicato tra le ore 12:00 e le 13:00 di oggi, 25 gennaio 2023.



Per un titolo tutto incentrato sulle interazioni online, una situazione del genere significa ovviamente una pausa forzata per la community e non è una cosa che si è vista spesso, specialmente per quanto riguarda Bungie e la sua serie in questione. Tuttavia, evidentemente i problemi riscontrati da Bungie sono stati di entità maggiore di quanto preventivato inizialmente.

I problemi sono emersi di recente, quando vari giocatori hanno rilevato la scomparsa dei progressi effettuati in termini di trionfi, sigilli e catalizzatori, in particolare dopo la manutenzione programmata settimanale. Sono elementi di notevole importanza nell'economia di Destiny 2, cosa che ha spinto Bungie a indagare subito sul problema.

Un aggiornamento correttivo era previsto arrivare già nel corso della nottata scorsa, ma il team ha riferito di aver bisogno di maggiore tempo per poter risolvere la questione, aspettandosi di rilasciare una patch risolutiva tra le 12:00 e le 13:00 di oggi, anche se la tempistica potrebbe ovviamente variare.