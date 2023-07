Diablo 4: nella Stagione 1 i giocatori potranno creare delle 'build rotte', dice Blizzard

C'è grande attesa per la Stagione degli Abietti, la prima season di Diablo 4, che porterà con sé contenuti inediti, attività e, ovviamente, nuovi modi di potenziare i nostri personaggi. In tal senso il team di Blizzard ha promesso che i giocatori potranno creare delle "build stupidamente rotte", ovvero estremamente potenti, molto più di quanto sia possibile fare attualmente.

Come spiegato nel nostro speciale dedicato alla Stagione degli Abietti di Diablo 4, i giocatori affronteranno dei Mostri Abietti, degli élite che si rigenerano diventando sempre più forti. La ricompensa per la loro uccisione è un oggetto chiamato Cuore Abietto, che i giocatori potranno incastonare nei gioielli al posto delle gemme normali per ottenere degli sfiziosi bonus.

Esistono ben 32 Cuori Abietti, divisi in quattro categorie, e ciascuno di essi conferisce poteri speciali, al pari di un Aspetto Leggendario. Va da sé che la loro importanza sarà elevata nella costruzione della build. Anzi, ogni Cuore Abietto ha il potenziale per poter creare "delle nuove tipologie di build stupidamente rotte", stando alle parole del lead producer Tim Ismay.

Chiaramente la speranza è che il tutto sia anche bilanciato con senso: per quanto delle novità sono sempre ben accette, la speranza è che queste non restringano troppo la scelta in termini di build valide.