L'autoironia è una scommessa rischiosa perché, quando esagerata, si trasforma in una scusa per poter mettere in un gioco sempre i soliti cliché giustificandoli con una battuta. Doom & Destiny Worlds, terzo capitolo di una saga sviluppata dagli italiani di Heartbit Interactive, è sempre in bilico su questo precipizio e spesso finisce per cascarci dentro. Le sue premesse sono semplici: un gruppo di quattro amici nerd viene trasportato in un mondo fantastico mentre sta giocando di ruolo e si ritrova con l'amnesia su un'isola deserta. Nessuno si ricorda perché è lì e i protagonisti devono ora farsi largo tra le 60 isole del mondo di gioco per scoprire le trame di chi li ha rapiti. Doom & Destiny Worlds è un open world, un gioco survival e, prima di tutto, un GdR vecchio stile in pixel art. I quattro protagonisti Nigel, Mike, Frances e Johnny, sono i quattro modelli base di nerd presenti in ogni compagnia di amici con delle caratteristiche personali che si traducono in statistiche di gioco che permettono loro di impugnare determinate armi e fare determinate azioni. Come in ogni survival, poi, il crafting è il pilastro portante del gioco e le opzioni sono davvero tante, sia per quanto riguarda l'esplorazione, sia per quanto riguarda il combattimento. Bisogna tenere d'occhio la fame, la sete e riposo e gli scontri con i nemici (tra cui dei goblin ossessionati dal cosplay) sono a turni proprio come vuole la tradizione. In questa recensione di Doom & Destiny Worlds cercheremo di fare un bilancio tra ciò che è venuto bene agli italiani di Heartbit e ciò che poteva essere fatto diversamente per svecchiare l'esperienza e il suo umorismo.

Isola deserta, amnesia e picconate I primi minuti di Doom & Destiny Worlds non stupiscono per originalità o riuscita delle battute il che non fa ben sperare per quello che arriverà in seguito L'inizio di Doom & Destiny World è identico a quello di migliaia di altri videogiochi: se giocate in solitaria vi ritroverete nudi su un'isola deserta con il solo obiettivo di sopravvivere e trovare i vostri compagni di avventura. Nei primi minuti imparerete il sistema di crafting, la gestione degli indicatori e l'utilizzo delle varie armi e dei vari strumenti come la spada per tagliare l'erba e le piante o il piccone per minare la roccia. Poi riunirete il vostro party per cercare di capire cosa è successo, il tutto familiarizzando con il semplice sistema di combattimento e con lo stratificato crafting fatto di oggetti da reperire esplorando e stazioni di creazione. Un po' alla Minecraft potrete minare la roccia e immagazzinarla nel vostro inventario per poi riposizionarla (con dei limiti) creando nuove strade e collegamenti, ma il sistema non è sempre preciso. Non è detto che sia davvero impossibile posizionare un blocco se il gioco ve lo impedisce, a volte basta cambiare angolazione o semplicemente muovere leggermente la levetta del movimento e il sistema cambierà idea. Una volta ritrovati i vostri amici potrete iniziare a esplorare il vasto mondo di gioco composto da più di 60 isole ognuna delle quali ha qualcosa da offrire. Il nostro consiglio per iniziare al meglio l'avventura è di esplorare la segreta che si trova in cima alla torre dove, oltre a salvare l'ultimo membro del party, alla fine incontrerete un personaggio chiamato Destiny che vi darà il progetto per realizzare una zattera con cui esplorare l'arcipelago. Questa è fondamentale perché nuotare per andare da un'isola all'altra consuma parecchia energia e spesso le distanze sono troppo grandi. Il vostro obiettivo è sconfiggere tre tiranni (boss) per trovare la via di casa ma per essere abbastanza forti per farlo vi aspettano tanto farming e tanto crafting. Il segreto di Doom & Destiny Worlds, però, è che non c'è fretta. Quasi mai il gioco trasmette un senso d'urgenza quindi non ci sono controindicazioni all'aprire una fattoria per coltivare frutta e verdura mentre vi aggirate per le isole del gioco.

Combatti, coltiva, scava, ripeti Doom & Destiny Worlds è a metà tra una rilassata campagna di Dungeons and Dragons e una partita a Terraria, ma il suo meta-umorismo sui videogiochi a volte rovina l'atmosfera Non c'è una strada fissa per raggiungere il proprio obiettivo in Doom & Destiny Worlds. Ogni isola, grande e piccola, ha diverse cose da fare e su alcune la storia principale ha degli sviluppi mentre su altre potrete allenare le vostre abilità di combattimento o accumulare risorse. Il gioco ha richiesto all'incirca 40 ore per essere completato, ma potrebbero servirvene 30 come 60 in base a come lo approccerete: se vi fermerete a coltivare qualche pezzo di terra per raccogliere risorse o esplorare molte isolette non indispensabili ai fini della trama principale impiegherete molto più del previsto. Craftare è il cuore pulsante di questo gioco e il modo migliore per progredire. In questo, il gioco somiglia molto a Minecraft con diversi tipi di stazioni di assemblaggio decine di oggetti, armature, armi e accessori che possono essere realizzati con gli elementi giusti. Il problema è che il gioco non fornisce quasi nessun indizio su dove è possibile reperire la maggior parte delle sue componenti: a volte sarete fortunati e troverete del carbone semplicemente minando una parete, altre invece impazzirete a cercarlo nelle isole che potete raggiungere perché senza una torcia non è possibile esplorare una determinata caverna. La frustrazione a volte si fa sentire, ma i fan dei giochi di ruolo e dei survival vecchio stile troveranno in questo titolo una montagna da scalare come meglio credono, una libertà non più così comune nei titoli contemporanei. Il sistema di combattimento, poi, è riuscito a sorprenderci con la sua semplicità. La barra della vita di personaggi e nemici è divisa in due, HP (punti salute) ed SP (punti stamina), i primi rappresentati da dei cuori e i secondi rappresentati da dei fulmini. Per andare a infliggere danni alla salute dei nemici è necessario esaurire la loro stamina, ma i personaggi possono consumare i propri SP per infliggere attacchi più potenti che abbassano più in fretta le difese del nemico, ma li espongono maggiormente alle controffensive. È un sistema di rischio-ricompensa che ci è piaciuto perché da profondità al combattimento lasciandolo semplice. Ogni attacco, non importa l'arma utilizzata, infligge un cuore di danno, tanto ai nemici quanto ai protagonisti, un'altra soluzione che tiene i conti da fare semplici e veloci. La varietà dei nemici non è elevatissima, ma cambiano insieme alla progressione e, evitando spoiler, riescono a far sorridere tra goblin amanti del cosplay e golem flatulenti. In più i nemici che vagano per la mappa di gioco possono unirsi a un combattimento in corso se ne incrociano l'hit-box, quindi c'è sempre la possibilità che un incontro casuale si trasformi in una sfida davvero tosta. La progressione nel potenziamento degli eroi e nell'inspessirsi dei nemici è abbastanza lineare, con qualche punta di difficoltà dopo il primo grande boss per cui ci siamo dovuti fermare a potenziare gli eroi prima di continuare a precedere con relativa facilità. I combattimenti di Doom & Destiny Worlds sono sufficientemente vari e innovativi da restare freschi nonostante un leggero fattore di ripetitività nelle prime fasi di gioco Il punto più dolente è stato l'umorismo che nei momenti migliori fa sorridere, in quelli peggiori fa proprio storcere il naso. Le battute dei protagonisti sono spesso tristi e stereotipate, il loro atteggiamento è supponente e molte situazioni si risolvono prendendo in giro chi pone domande legittime o esprime dei dubbi sull'assurdità dell'impresa da compiersi. L'esempio più calzante che siamo riusciti a trovare è che molti dialoghi in Doom & Destiny Worlds ricordano quelli che tutti i giocatori di ruolo hanno avuto con il membro del party che causa continuamente problemi perché "il mio personaggio si comporterebbe così". Invece che approfondire il rapporto con i quattro protagonisti, i dialoghi sembrano un prezzo da pagare per continuare a esplorare un mondo interessante e ben sviluppato. Il gioco si descrive come un GdR comico che però non ci ha fatto ridere; fortunatamente tutto il resto funziona e potrebbe valere la pena giocarlo perché ha una progressione rilassata e intrigante che fa venire voglia di scoprire qualcosa in più, ma sempre e comunque senza fretta. La modalità cooperativa a quattro giocatori in locale, poi, è il momento di divertimento più alto che siamo riusciti a raggiungere visto che, in quattro davanti a un monitor, è quasi come digitalizzare una campagna di DnD.