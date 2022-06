Digimon Survive, nuovo trailer conferma la data di uscita su PC, PS4, Xbox e Switch

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Digimon Survive che conferma la data di uscita del gioco su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch: come già noto, sarà disponibile a partire dal 29 luglio.

Caratterizzato da una storia che cambierà in base alle nostre scelte, Digimon Survive offrirà un'esperienza a metà strada fra RPG strategico e visual novel, in cui seguiremo le vicende di un gruppo di ragazzi proiettati in un mondo pieno di insidie.

"DIGIMON SURVIVE porta i giocatori in un mondo misterioso pieno di mostri pericolosi e battaglie mortali che metteranno a dura prova la loro capacità di sopravvivenza", recita il comunicato stampa di Bandai Namco.

"Nei panni del protagonista, Takuma Momozuka, i giocatori potranno avere un impatto diretto sul risultato della loro avventura attraverso una serie di scelte difficili, ad esempio come far evolvere i propri Digimon, il modo di legarsi agli NPC e molto altro."