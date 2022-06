The Elder Scrolls II: Daggerfall Unity: pubblicato il remake gratuito su GOG

Lanciato a sorpresa su GOG The Elder Scrolls II: Daggerfall Unity, ossia un remake gratuito del secondo capitolo della serie di giochi di ruolo di Bethesda. Il progetto è nato nella scena delle mod e ormai ha più di dieci anni all'attivo. L'arrivo su GOG gli ha dato una specie di avallo ufficiale. Essendo completamente gratuito, è probabile che Bethesda non avrà nulla da ridire al riguardo (del resto anche il Daggerfall originale è ormai distribuito da tempo come freeware).

Andando sulla pagina del gioco, si può leggere che questa è la GOG Cut, il che significa soltanto che non ci sarà più bisogno di aggiornare il gioco a mano, ma che The Elder Scrolls II: Daggerfall Unity sarà gestito come un normale prodotto tra quelli in vendita nel negozio digitale.

Il pacchetto comprende anche delle mod selezionate da GamerZakh, lo sviluppatore che ha curato questa versione, che migliorano la grafica e smussano alcuni aspetti del gameplay. In generale si tratta di un ottimo modo per rivivere questo classico, troppo spesso dimenticato in favore dei seguiti. Considerate che si tratta di un gioco di ruolo mastodontico, con un mondo immenso tutto da esplorare e decine di missioni da svolgere.