Ms. Marvel 1x02, la recensione di un episodio frenetico, divertente e introspettivo

La nostra recensione di Ms. Marvel 1x02 potrebbe contenere qualche spoiler inevitabile per un'analisi, quindi state attenti se non avete ancora visionato l'episodio!

Avendo guardato Ms. Marvel 1x02 subito dopo il quinto episodio di Obi-Wan Kenobi , è saltato ancora più all'occhio il problema centrale nell'ultima miniserie di Star Wars: una passione molto più contenuta, che si riflette sulla regia banale e sulla poca attenzione per i dettagli. Tutte cose che la nuova serie TV targata Marvel Studios fa nettamente meglio. Ms. Marvel è un'autentica lettera d'amore ai fan dei supereroi e del Marvel Cinematic Universe, ma anche a un pubblico più vasto, fatto di giovani che abbracciano ancora l'entusiasmo e di meno giovani che non hanno sepolto del tutto il loro fanciullo interiore.

Inclusività?

Ms. Marvel, Nakia (a sinistra) ha un ruolo molto più importante in questo episodio

Il secondo episodio di Ms. Marvel sembra cominciare con la consueta sessione di addestramento che affrontano tutti i supereroi che hanno ottenuto da poco i poteri, tra citazioni buffissime - i Marvel Studios vogliono continuamente ricordarci la più grande tragedia di Avengers: Endgame, a quanto pare! - e momenti di genuino entusiasmo. Iman Vellani è strepitosa. Ve lo avevamo detto la scorsa settimana, lo ripetiamo anche stavolta. L'attrice - che era una grande fan del personaggio già prima di essere scelta per interpretarlo - è adorabile, autentica e divertentissima.

La scena del ritorno a casa in stile musical, che fa molto Glee, è un esempio lampante non solo della varietà nei toni all'interno dello stesso episodio, ma anche dell'entusiasmo giovanile che caratterizza questi personaggi, che sono appunto teenagers alle prese con problemi da teenagers. La regista Mohan Kapur, di origini indiane, ci accompagna per quaranta minuti che volano tra soluzioni visive insolite e musiche azzeccatissime (scelte, peraltro, dai giovani attori della serie!).

E incredibile a dirsi, Ms. Marvel riesce nell'impresa di caratterizzarli tutti questi personaggi magnificamente e non rendercene antipatico neppure uno. Persino Zoe Zimmer, che dovrebbe rappresentare lo stereotipo della studentessa popolare quanto insopportabile, ha una tridimensionalità inaspettata, proprio come nei fumetti. Del resto, la collana in cui ha esordito Kamala Khan come eroina nel 2014, non è stata pluripremiata in tutto il mondo per nulla.

La sceneggiatura di Kate Gritmon ritaglia uno spazio a tutti, e dedica molto più tempo alla figura di Nakia, la migliore amica di Kamala che la premiere aveva trascurato. Yasmeen Fletcher è una convincente interpretazione live action, ma soprattutto ha il ruolo di incarnare le complessità etniche che caratterizzano la vita di tutti i giorni della nostra eroina e della sua famiglia allargata, a cominciare dalla chiacchierata sull'hijab che scavalca i soliti luoghi comuni.

Ms. Marvel, Kamran farà perdere la testa a Kamala

Inutile girarci intorno: Ms. Marvel era una serie a fumetti incentrata sull'inclusività e la serie TV segue le sue orme. Solo che non lo fa in modo sfacciato, non forza la mano, e il risultato è che questo secondo episodio, ogni volta che si parla delle diversità culturali e delle loro sfaccettature, lo fa con una naturalezza esemplare che suscita curiosità e interesse. Tra cerimonie, feste, usanze, soprannomi e così via, Ms. Marvel finora è stato un tuffo in un melting pot culturale davvero spassoso.

La famiglia di Kamala, poi, è diventata nel giro di due episodi una delle parti migliori della serie. Bisogna dire che la serie TV calca meno la mano sulle rigidità dei suoi genitori, rispetto al fumetto, e ammorbidisce tantissimo soprattutto suo padre Yusuf. Ma lo ripetiamo: nessuno di questi personaggi è fuori posto. La serie televisiva costruisce un rapporto più credibile col fratello di Kamala, Aamir, e lavora sui contrasti con la madre Muneeba nell'ottica di una sorprendente sottotrama famigliare.