Xbox & Bethesda Showcase: Minecraft Legends svetta tra i trailer più visti dell'evento

Il trailer più visto tra quelli dei giochi presentati all'Xbox & Bethesda Showcase è stato quello di Minecraft Legends. Chi si aspettava di vedere Starfield al primo posto di questa classifica, che serve solo a dimostrare dove va l'interesse del grande pubblico, rimarrà deluso, perché il nuovo gioco di Bethesda è in seconda posizione.

Del resto non c'è da esserne troppo stupiti, visto che Minecraft è uno dei videogiochi più giocati al mondo e conta milioni di appassionati, nonché una diffusione social davvero imponente. In terza posizione troviamo il gameplay di Diablo IV, mentre in quinta il video con cui è stato annunciato che Overwatch 2 sarà free-to-play. Quindi ecco il video di Hollow Knight: Silksong, seguito da quello di Ark 2. Questi ultimi due sono staccati di pochissimo tra di loro.