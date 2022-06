BenQ MOBIUZ EX2710Q: la recensione del monitor che punta su reattività, colori e impianto sonoro

Per ottenere un posto di rilievo nel campo dei monitor da gioco, BenQ ha puntato sul rapporto tra prezzo e offerta complessiva ed è una combinazione che rappresenta ancora oggi buona parte della proposta della compagnia per il target gaming.

Caratteristiche hardware

Il monitor da gioco BenQ MOBIUZ EX2710Q punta su tempi di risposta bassi e un impianto sonoro valido

Il BenQ MOBIUZ EX2710Q è un monitor incentrato sul compromesso, ma non trascura la resa dei colori. Il pannello IPS da 8-bit+FRC da 27 pollici promette infatti una copertura della gamma DCI-P3 del 95% che, in combinazione con una risoluzione 2560 x 1440, promette un'immagine in gioco di buona qualità, con pieno supporto per PC e console con FreeSync, compatibilità G-Sync e VRR. Purtroppo le uniche console che possono sfruttare a pieno il 1440p sono Xbox Series X e S, ma con PS5 è possibile utilizzare l'upscaling in 2160p e nel caso di Switch è il limite al 1080p della console a creare il problema.

Per quanto riguarda il refresh, va detto che 165 Hz non possono essere più considerati molti in un panorama in cui ormai il 1440p è associato ai 240 Hz, ma sono più che sufficienti per le necessità di gran parte dei giocatori e per le capacità di gran parte delle schede video in circolazione. Tanto più se combinati con tempi di risposta che, in base alle dichiarazioni, sono eccellenti, con 2 millisecondi GtG e 1 millisecondo MPRT. Bassi quindi, com'è bassa la luminanza, ma in questo caso non è un aspetto positivo. La luminosità si ferma infatti a 250 nit e in combinazione con un pannello IPS dal contrasto dichiarato 1000:1 lascia già presumere un deficit nei neri. Ed è un problema, anche parlando di un tipo di monitor che nasce accettando compromessi di questo tipo ma che nella grande distribuzione costa ben 420€, dopo un ribasso già notevole.

Il BenQ MOBIUZ EX2710Q ha una buona connettività, ma non avremmo disdegnato una porta USB-C

Il prezzo sul sito ufficiale va detto, è ancor più scontato, con 379 euro che sono decisamente più appetibili. Ma al momento il monitor non risulta disponibile e dobbiamo quindi fare i conti con una cifra che rimane alta, almeno guardando alle specifiche del solo pannello. In circolazione, infatti, ci sono schermi 1440p da 27 pollici che magari si fermano a 144 Hz, ma costano meno e offrono un contrasto maggiore, oppure costano qualcosa in più, ma risultano decisamente superiori per luminanza e refresh.

Ma c'è una spiegazione per questa sopravvalutazione e riguarda gli extra che sono rilevanti per un prodotto che non rinuncia ad alcune delle bandiere dei monitor di fascia media BenQ tra cui il sensore per l'autoregolazione della luminosità (Brightness Intelligence Plus Sensor) e la tecnologia HDRi che garantisce un HDR migliore rispetto alla certifica HDR400.

Ma a spiccare le feature aggiuntive è soprattutto il sistema audio integrato treVolo che offre un sonoro 2.1 grazie a un subwoofer da 5 W sul retro e due tweeter da 2 W incassati nella cornice inferiore. Il risultato è una resa sonora e dei volumi ben superiori a quanto offre la stragrande maggioranza dei monitor dotati di impianto sonoro, a prescindere dalla fascia di prezzo. Molti preferiscono un paio di cuffie di alta qualità o un impianto surround, anche se una caratteristica di questo tipo può fare molto comodo a chi ha poco spazio o non ha semplicemente voglia di inforcare le cuffie con il caldo estivo. La consideriamo quindi una caratteristica peculiare, da tenere in conto come uno degli elementi importanti per dare un senso a una spesa che risulta altrimenti elevata in relazione alle caratteristiche del solo pannello.

Il woofer da 5 W del BenQ MOBIUZ EX2710Q

Non c'è nulla da sottolineare, invece, per quanto riguarda la connettività, né in negativo e neppure in positivo. La dotazione del monitor BenQ è infatti quella tipica con due porte HDMI 2.0 e un ingresso DisplayPort 1.4, tutte in grado di sfruttare le caratteristiche dello schermo. Troviamo poi due porte USB-A affiancate da una porta USB-B in upstream che permette di utilizzarle, ed un jack per cuffie da 3.5 mm. Tutto standard, insomma, come nel caso del sostegno ergonomico che permette di inclinare il pannello fino a +15 gradi, di ruotarlo di 30 gradi complessivi sull'asse orizzontale e di sollevarlo o abbassarlo lungo un binario di 10 centimetri.

Ottimo il supporto con filtri per chi soffre di daltonismo, riduzione del flickering e filtro luce blu, non certo efficace come quello di un OLED, ma con certificazione TÜV Rheinland e con un sacco di impostazioni per gamma e luminosità che consentono di mitigare l'impatto sulla qualità dell'immagine del filtro pensato per ridurre l'affaticamento degli occhi. Ed è sempre nel menù che troviamo anche Light Tuner, Black Equalizer e svariati profili preimpostati che includono la modalità di lettura ePaper, il profilo M-Book per la compatibilità con il MacBook e un preset pensato per sfruttare al meglio la tecnologia HDRi.

Scheda tecnica BenQ MOBIUZ EX2710Q 27"