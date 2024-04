Dopo la serie TV di Fallout, Todd Howard di Bethesda parla della possibilità di altri progetti

La serie TV di Fallout è il primo passo di Bethesda Game Studios nel mondo degli adattamenti televisivi di alto profilo. Possiamo sperare che l'autore di Elder Scrolls voglia puntare ancora più in alto con altri progetti? Todd Howard, capo di Bethesda, ha detto la propria.

"Non lo so. Non c'è nulla in cantiere", dice. "Tutti mi chiedono, ad esempio, di Elder Scrolls, e io continuo a dire di no. [...] Non si può mai sapere se qualcosa farà clic. Ma credo che questo [ndr, Fallout] sia nato dal fatto che "pensiamo che le cose si stiano allineando per fare un lavoro di alta qualità". Non è stato forzato. È stata una specie di relazione naturale e "ehi, sembra davvero bello". Al contrario di 'dovremmo fare uno show', no? Non è mai nato da questo tipo di sentimento".

"Non posso prevedere il futuro", aggiunge Howard, "ma questo è stato uno dei progetti più piacevoli che abbia mai prodotto, e siamo al settimo cielo, tutti in studio, nel vederlo così".

"È una cosa a cui ho detto di no per circa dieci anni", dice Howard. "Tutti volevano fare uno show televisivo o un film su Fallout e io dicevo "no". Non me la sentivo proprio".