I giochi più venduti in Europa a marzo: metà classifica è composta da Command & Conquer

GSD ha reso disponibili i dati di vendita (fisici e digitali) dei videogiochi in Europa a marzo e metà della classifica è composta da Command & Conquer:

EA Sports FC 24 (EA) Helldivers 2 (Sony) Dragon's Dogma 2 (Capcom) Command & Conquer: Generals (EA) Tom Clancy's Rainbow Six: Siege (Ubisoft) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Command & Conquer: Red Alert 2 (EA) Command & Conquer: Tiberian Sun (EA) Command & Conquer: Renegade (EA) Command & Conquer: Red Alert (EA)

Non sorprenderà nessuno vedere che EA Sports FC 24 è in prima posizione in Europa. Anche Helldivers 2 non è una novità, ma rimane comunque notevole il suo successo considerando che si tratta di un prodotto disponibile su due sole piattaforme e di una saga praticamente sconosciuta. Parte bene anche Dragon's Dogma 2. Nella parte alta della classifica troviamo anche due sempreverdi: Rainbow Six Siege e GTA 5.

In totale, secondo GSD (che tiene traccia delle vendite digitali e fisiche di giochi per console e PC) sono stati venduti 15,9 milioni di giochi per console e PC nei mercati europei. Si tratta di un aumento del 35% rispetto allo stesso periodo di quattro settimane dello scorso anno. Per l'intero trimestre, le vendite di giochi sono aumentate di oltre il 9% in tutta Europa, un risultato migliore di quanto previsto da molti analisti.