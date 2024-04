Future Games Show Summer Showcase: la data è stata svelata, ci saranno oltre 40 giochi

Future Games Show Summer Showcase è stato confermato ufficialmente. L'evento avrà luogo l' 8 giugno e permetterà di vedere molti trailer. In totale ci saranno oltre 40 giochi per PlayStation, Xbox, Switch e PC .

Le parole degli organizzatori del Future Games Show

L'evento estivo sarà in due parti

"Il Future Games Show Spring Showcase di marzo ha raggiunto 8,5 milioni di spettatori in diretta."

"The Future Games Show è un evento di giochi multiformato con la missione di aiutare gli spettatori a scoprire qualcosa di nuovo. Lo Spring Showcase, a marzo, ha fatto debuttare nove anteprime mondiali, tra cui il city-builder Worshippers of Cthulhu, Blue Prince e l'atteso sequel Knights in Tight Spaces, oltre a molti altri. Il Summer Showcase promette ulteriori aggiornamenti sui giochi di successo e approfondimenti su alcuni dei titoli più attesi".

"Il Future Games Show ha accumulato oltre 120 milioni di visualizzazioni nel 2023 attraverso tutti gli spettacoli e le piattaforme, presentando oltre 550 giochi straordinari dall'inizio dell'evento nel 2020. Il Summer Showcase si preannuncia come lo spettacolo più grande e variegato di sempre. Aspettatevi il ritorno dell'Expansion Pack post-show, demo drop nella sezione Ones to Play, nuove voci nell'annuario Ones to Watch, e ancora sorprese, ospiti entusiasmanti e ospiti speciali".

Daniel Dawkins, Direttore dei contenuti - Giochi, video ed eventi digitali, ha dichiarato "Il Future Games Show Summer Showcase è un punto culminante della stagione degli showcase digitali e un modo fantastico per vedere nuovi giochi. Il nostro recente Spring Showcase ha raggiunto 8,5 milioni di spettatori in diretta, con un feedback straordinario da parte della nostra rete in rapida crescita di oltre 200 importanti co-streamer di tutto il mondo".