Monaco 2: nuovi dettagli sul seguito dello stealth action sui ladri

Il primo Monaco: What's Yours Is Mine , come forse ricorderete, puntava invece molto sul minimalismo assoluto, mentre questo seguito appare decisamente più curato sul fronte estetico, molto ricco di dettagli e colori rispetto alla quasi monocromia dell'originale.

Un nuovo stealth action su furti

Monaco 2, un'immagine del gioco

Monaco 2 può essere affrontato in multiplayer online e offline ma si presenta anche particolarmente godibile in single player, con la possibilità di passare da un ladro all'altro in azione all'interno di una stessa mappa, in qualsiasi momento.

Questo consente di accedere a diverse abilità specifiche per ogni personaggio ed equipaggiamenti differenti in qualsiasi momento, utilizzando vari personaggi in maniera alternata. Anche in questo caso si tratta essenzialmente di pianificare e portare a termine rapine, ma con una maggiore complessità rispetto al predecessore.

Le mappe appaiono più intricate e dotate anche di una certa verticalità, cosa che costringe a pensare a soluzioni differenti e pianificare con più profondità il modo in cui penetrare all'interno delle aree, utilizzando vari elementi di scenario.

Le ambientazioni sono peraltro generate in maniera procedurale, dunque a ogni partita si presenteranno esperienze differenti, con vari obiettivi da portare a termine ma anche collezionabili e altri elementi che arricchiscono l'esplorazione delle mappe.

Al momento non ci sono informazioni sulla data di uscita, che comunque potrebbe non essere lontanissima, anche perché il team Pocketwatch Games ha ottenuto il supporto di Humble Games per il publishing, dunque ulteriori notizie dovrebbero emergere nel prossimo periodo.