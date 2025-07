Dreams of Another ha una data di uscita, è una strana avventura dove sparare non distrugge ma crea

Il team di Q-Games ha annunciato la data di uscita Dreams of Antoher. Questa peculiare avventura in terza persona che mescola distruzione e creazione sarà disponibile a partire dal 10 ottobre su PS5, PSVR2 e PC via Steam. Oltre a supportare PlayStation VR2, sin dal lancio il gioco sarà ottimizzato ad hoc per PS5 Pro, offrendo una risoluzione dell'immagine superiore. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer, che trovate qui sotto.

Il gioco sarà incluso anche in un bundle con PixelJunk Eden 2, anch'esso in uscita il 10 ottobre su console PlayStation e PC, che offre come bonus l'accesso anticipato ad entrambi.