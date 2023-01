DualSense Edge, il controller pro per PS5 è disponibile da oggi

DualSense Edge, il controller pro per PS5, è disponibile a partire da oggi nei negozi: lo ha annunciato Sony nell'ambito di un post del PlayStation Blog in cui vengono riassunte tutte le caratteristiche dell'interessante dispositivo.

Nella nostra recensione del DualSense Edge abbiamo premiato il prodotto per il suo design, le personalizzazioni e la custodia inclusa nella confezione, pur sottolineando i problemi dovuti a un'autonomia limitata e il prezzo abbastanza importante.

"Realizzato appositamente per PS5, il controller DualSense Edge offre numerose opzioni di personalizzazione, tra cui i cappucci levetta e i tasti posteriori intercambiabili, i regolatori di finecorsa L2/R2, la rimappatura dei tasti, la possibilità di regolare con precisione la sensibilità delle levette, le zone morte di levette e grilletti, e un'interfaccia utente sul controller per creare e cambiare facilmente i profili personalizzati", ha scritto il lead product manager Tomomasa Mizuno.

"Durante la progettazione, il team PlayStation ha raccolto informazioni da giocatori professionisti e di eSport per rendere il controller DualSense Edge sempre pronto al gaming competitivo, incorporando funzionalità come un cavo intrecciato USB da 2,8 m, un alloggiamento del connettore che blocca il cavo al controller e una custodia per il trasporto per riporre il controller e i componenti. I giocatori possono anche caricare il controller tramite connessione USB mentre questo è riposto nella custodia di trasporto."

"Per i giocatori competitivi o coloro che semplicemente preferiscono un'esperienza di gioco su misura, il controller DualSense Edge è progettato per essere completamente personalizzato in modo da adattarsi alle preferenze e allo stile di gioco unico di ciascun giocatore. Tra le informazioni utili per iniziare a utilizzare il controller, esaminiamo i profili personalizzati che ho impostato sul mio controller DualSense Edge per giocare ai miei titoli preferiti."

Sono un fan degli sparatutto in prima persona, per questo motivo ho impostato la mia configurazione per Call of Duty: Modern Warfare II a favore di mira precisa, equipaggiamenti personalizzati e comunicazioni di squadra:



Cappucci levetta intercambiabili e sensibilità delle levette: sostituisco il cappuccio levetta destro con il cappuccio levetta a cupola alta e lo abbino alla curva Precisa preimpostata per la sensibilità della levetta, ottenendo una mira più fluida e precisa.

sostituisco il cappuccio levetta destro con il cappuccio levetta a cupola alta e lo abbino alla curva Precisa preimpostata per la sensibilità della levetta, ottenendo una mira più fluida e precisa. Regolatori di finecorsa L2/R2: in genere, imposto i regolatori di finecorsa di entrambi i tasti L2 e R2 sull'impostazione Breve o Media per una reazione più rapida quando affronto i nemici.

in genere, imposto i regolatori di finecorsa di entrambi i tasti L2 e R2 sull'impostazione Breve o Media per una reazione più rapida quando affronto i nemici. Tasti posteriori e mappatura dei tasti: in base al mio stile di gioco, ho trovato utile mappare i tasti posteriori con azioni come saltare o cambiare equipaggiamento, così posso tenere i pollici sulle levette durante i momenti di maggiore tensione.

in base al mio stile di gioco, ho trovato utile mappare i tasti posteriori con azioni come saltare o cambiare equipaggiamento, così posso tenere i pollici sulle levette durante i momenti di maggiore tensione. Tasti FN: quando comunico con la mia squadra, uso spesso i tasti Fn per regolare il bilanciamento dell'audio tra il gioco e la chat, in modo da poter alternare le comunicazioni interne e la necessità di ascoltare i movimenti della squadra avversaria.

Quando gioco a titoli d'azione come God of War Ragnarök, regolo il mio profilo personalizzato per assicurarmi di avere le mosse principali a portata di dita:



Sensibilità della levetta regolabile: la curva Rapida predefinita è la mia impostazione preferita per la sensibilità delle levette destra e sinistra. In questo modo favorisco regolazioni della telecamera, mira e movimenti rapidi. A volte, passo a una curva Dinamica predefinita per le sequenze del gioco in cui devo mirare con attenzione e al contempo ruotare rapidamente.

la curva Rapida predefinita è la mia impostazione preferita per la sensibilità delle levette destra e sinistra. In questo modo favorisco regolazioni della telecamera, mira e movimenti rapidi. A volte, passo a una curva Dinamica predefinita per le sequenze del gioco in cui devo mirare con attenzione e al contempo ruotare rapidamente. Tasti posteriori e mappatura dei tasti: sostituisco i tasti posteriori a mezza cupola in base a come mi trovo meglio a impugnare il controller. In questo modo posso schivare un colpo o richiamare rapidamente la mia ascia e al contempo spostarmi sulla mappa tenendo d'occhio i nemici.

Durante il caricamento di FIFA 23, mi concentro sul configurare le mosse abilità e le manovre rapide: