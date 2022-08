DualSense di PS5: un brevetto parla di analogici con fluidi non-newtoniani per un feedback migliore

È disponibile in rete un nuovo brevetto di Sony che parla di un possibile miglioramento per il DualSense di PS5, o magari una sorta di versione Pro. Precisamente, il brevetto indica delle levette analogiche che utilizzano un fluido non-newtoniano per ottenere un miglior feedback aptico.

Un fluido non-newtoniano, pur suonando molto hi-tech, è semplicemente una sostanza che agisce come un fluido quando non subisce pressioni, mentre cambia viscosità se si imprime forza: potete creare del fluido non newtoniano semplicemente mescolando acqua e fecola di patate (Sony userebbe una formula diversa, ovviamente). In altre parole, non si tratta di nulla di rivoluzionario, ma potrebbe comunque permettere a un possibile controller DualSense Pro di PS5 di offrire un altro tipo di feedback aptico.

Come sempre, ricordiamo che un brevetto non è indicativo di un reale progetto in produzione. Spesso, le compagnie mettono al sicuro le proprie idee senza però realmente dare vita a quanto immaginato. In questo caso, non ci resta che attendere e vedere se Sony avrà qualcosa da annunciare in futuro.

Brevetto di Sony

Una levetta analogica con un fluido non-newtoniano potrebbe permettere di eseguire azioni tramite la pressione, come ad esempio fare uno zoom sempre più grande man mano che si preme L3 o R3.