AMD svela i ricavi fatti su PS5, Xbox Series X|S e GPU con la divisione gaming

AMD ha iniziato adesso a riferire i ricavi ottenuti da quella che viene considerata la divisione Gaming dell'azienda, che comprende la produzione e vendita di chip custom per PS5 e Xbox Series X|S, oltre alle GPU PC discrete dedicate al gaming.

Ebbene, tale settore segnala ricavi per 5,6 miliardi di dollari nel 2021, con profitto operativo di quasi 1 miliardo di dollari per quanto riguarda l'anno trascorso.

AMD: i risultati finanziari della compagnia ora mostrano i numeri del settore Gaming

È la prima volta che la compagnia comunica precisamente i dati riguardanti la produzione di GPU per PC e system on chip destinati alle console, visto che prima solitamente presentava i risultati in maniera complessiva, insieme al settore CPU.

Sembra, peraltro, che il settore gaming sia cresciuto in maniera netta di recente, considerando che gli introiti netti sono passati da 2,7 miliardi nel 2020 a 5,6 miliardi nel 2021, probabilmente con l'abbattimento dei costi di produzione e un incremento generale nella distribuzione, una volta ingranata la nuova generazione di console.

Anche il ricavo operativo è passato da un passivo di 138 milioni all'attuale 934 milioni di dollari in attivo, a dimostrare un andamento nettamente positivo, tanto che AMD sostiene di essere in corsa per un "ricavo da record nel settore semi-custom nel 2022", segmento in cui rientrano specificamente le console, visto che sia PS5 che Xbox Series X|S montano dei SoC dedicati e customizzati in base alle esigenze espresse da Sony e Microsoft.

Nel frattempo, siamo in attesa delle GPU RDNA 3 che potrebbero arrivare a ottobre secondo alcune voci di corridoio, ancora senza alcuna conferma.