AMD: GPU RDNA 3 potrebbero arrivare a ottobre, per contrastare Nvidia RTX 4000

Le GPU AMD RDNA 3 potrebbero uscire a ottobre 2022, secondo un noto leaker di notizie relative all'hardware per contrastare il lancio delle schede grafiche Nvidia RTX 4000, dunque si potrebbe profilare una sfida diretta tra i due concorrenti per questo autunno.

Secondo il leaker Greymon55, piuttosto noto per quanto riguarda le informazioni sull'hardware PC, le GPU AMD RDNA 3 dovrebbero arrivare "non oltre la fine di ottobre o la metà di novembre", mentre le CPU serie Ryzen 7000 potrebbero uscire leggermente prima rispetto alle schede grafiche, forse intorno a settembre 2022.



Tuttavia, tutte le informazioni riguardanti le GPU RDNA 3 vanno prese con le molle, visto che è difficile trarre informazioni certe al riguardo. Greymon55 sostiene di aver avuto conferma dell'arrivo delle schede da fonti considerate attendibili, per cui l'AMD Radeon RX 7900 XT potrebbe arrivare in tempo per combattere direttamente contro le Nvidia RTX 4090 e anche con la nuova Intel Arc Alchemist, ma per il momento non ci sono prove effettive sulla questione.

Secondo le voci emerse in precedenza, l'AMD Radeon RX 7900 XT dovrebbe essere la flagship delle GPU RDNA 3, caratterizzata da 32 GB di VRAM GDDR6, 12.288 Streaming processor, 48 Work Group Processor, 12 Shader Array, 6 Shader Engine e 256-bit di ampiezza di bus. Potrebbe peraltro essere la prima scheda a usare la nuova interfaccia PCIe 5.0, il tutto a un prezzo che potrebbe aggirarsi sui 1000 dollari.