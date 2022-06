Steelrising: appare una beta per Xbox Series X|S sul Microsoft Store, annuncio imminente?

Come segnalato da Aggiornamenti Lumia su Twitter, tra le pagine del Microsoft Store è apparsa una beta di Steelrising per Xbox Series X|S, forse anticipando un annuncio ufficiale in programma per l'Xbox Games Showcase Extended di questa sera.

Dalla descrizione apprendiamo che che chi preordinerà il gioco otterrà l'accesso alla closed beta di Steelrising, che aprirà i battenti il 25 agosto, oltre a un costume da Maria-Antonietta per Aegis, l'automa protagonista del titolo.

A parte questo sulla pagina del Microsoft Store non sono stati riportati ulteriori dettagli sui contenuti presenti in questa versione di prova, ma per saperne di più forse non dovremo attendere molto, dato che l'annuncio ufficiale da parte di Spiders e Nacon potrebbe arrivare durante l'evento Xbox di stasera, che andrà in onda a partire dalle 19:00.

Steelrising è un action GDR in sviluppo presso gli studi di Spiders, autori di Greedfall 1 & 2 e Technomancer. Ambientato in una versione alternativa in stile steampunk della Parigi del 1789, nel pieno della Rivoluzione Francese, nel gioco vestiremo i panni di Aegis, un'automa meccanico nonché guardia del corpo della regina Maria-Antonietta che avrà l'obiettivo di eliminare Luigi XVI e il suo esercito di androidi che stanno terrorizzando la città. Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere la nostra anteprima di Steelrising.