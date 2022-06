Hogwarts Legacy: su Twitter spopola un frammento di video sulla fisica dei vestiti

Non è molto, ma per chi aspetta Hogwarts Legacy anche vedere un breve frammento di gameplay da ben 7 secondi può essere qualcosa di molto interessante, come dimostra il successo riscosso da questo brevissimo video incentrato peraltro sulla resa fisica dei vestiti nel gioco.

Il breve video è stato condiviso su Twitter da Chandler Wood, il community manager di Avalanche, team di Warner Bros che sta lavorando a Hogwarts Legacy, con il testo "State tranquilli, la fisica dei tessuti sta benissimo!" In effetti, non è chiaro perché Wood abbia voluto rassicurare tutti sullo stato di salute di questo particolare grafico in Hogwarts Legacy, ma di fatto il video ha fatto praticamente il giro di internet in poche ore.



Si tratta, d'altra parte, di un brevissimo frammento di gameplay inedito, ripreso direttamente da una sessione di gioco e probabilmente per questo ha destato interesse, al di là della tecnologia grafica utilizzata per la resa dei tessuti che è comunque notevole.

Per il resto, non c'è moltissimo da vedere: viene mostrato un personaggio che corre all'interno di un'ambientazione aperta, con il mantello che si comporta in maniera credibile in base ai repentini cambi di direzione della corsa. Abbiamo visto di recente un video da 20 minuti con le ambientazioni in stile ASMR e le caratteristiche esclusive PS5 grazie al DualSense.