Fall Guys: un leak svela il crossover con Halo, sarà disponibile anche su PS5, PS4 e Switch

Un evento crossover di Fall Guys a tema Halo è stato svelato in anticipo grazie a un video trapelato in rete nelle scorse ore, anticipando dunque l'annuncio ufficiale da parte di MediaTonic.

Il filmato incriminato, una sorta di parodia dello spot Believe di Halo 3, è apparso su Bilibili, il corrispettivo cinese del nostro YouTube.

Come possiamo vedere, l'evento crossover di Halo è inizierà il 30 giugno, ovvero una settimana dopo il lancio su Xbox Series X|S e One di Fall Guys come titolo free-to-play, e sarà disponibile anche su PC, PS5, PS4 e Nintendo Switch.

Partecipando i giocatori potranno ottenere vari oggetti cosmetici a tema, inclusa l'armatura di Master Chief, il Brute Chieftain, il Grunt e l'elmetto da Spartan con orecchie da gatto di Halo Infinite. L'evento si concluderà il 4 luglio.

Probabilmente l'annuncio dell'evento crossover tra Halo e Fall Guys avverrà durante l'Xbox & Bethesda Extended Showcase, che andrà in onda stasera a partire dalle 19:00.

Che ne pensate? Approfitterete di questa collaborazione per sbloccare i contenuti di Halo in Fall Guys se non addirittura provare per la prima volta il coloratissimo battle royale di MediaTonic? Fatecelo sapere nei commenti.