Hogwarts Legacy: le caratteristiche esclusive PS5 grazie al DualSense

Il controller di casa Sony permetterà ai giocatori di godere di alcune feature esclusive in Hogwarts Legacy per Playstation 5:ecco come funzionerà il DualSense.

Grazie al supporto del DualSense, Hogwarts Legacy avrà tutta una serie di feature esclusive per Playstation 5. Ne ha parlato proprio il Playstation Blog in un lungo post in cui vengono illustrate alcune delle caratteristiche di cui potremo godere impugnando il rivoluzionario controller di Sony. Con Hogwarts Legacy, gli sviluppatori vogliono infatti far immergere il giocatore nel mondo dei maghi come mai prima d'ora. L'obiettivo del team Avalanche Software è quello di far sentire l'utente parte integrante dell'universo magico di Hogwarts, con PS5 che pare essere la macchina giusta per raggiungere questo traguardo. Perché? Semplice: perché il DualSense diventerà un'estensione della nostra bacchetta magica. Seguiteci, vi raccontiamo in che modo.

Connessi alla bacchetta In Hogwarts Legacy per PS5, il DualSense ricoprirà un ruolo di rilievo In Hogwarts Legacy avremo a nostra disposizione numerosi incantesimi da evocare e i grilletti adattivi offriranno una maggiore flessibilità durante i combattimenti. A ogni incantesimo sarà possibile sentire al tatto la resistenza magica, sia che si tratti di una magia semplice che di una più imponente e che richiede un maggiore dispendio di energie. Grazie al collegamento diretto tra il controller e la bacchetta fornito dal feedback aptico, ogni magia offrirà così un'esperienza sensoriale unica. Come se non bastasse, quando devieremo una magia, sarà possibile anche sentire il crepitio dell'incantesimo schivato e assorbito dallo scudo magico. Gli sviluppatori hanno relegato questi effetti appositamente sul lato destro del pad al fine di rendere il DualSense un autentico prolungamento della bacchetta che vedremo sullo schermo.

Altri utilizzi Hogwarts Legacy si appresta a offrire un utilizzo del DualSense mai visto prima Tuttavia, l'utilizzo dei grilletti adattivi e del feedback aptico non si limita al lancio degli incantesimi e alla bacchetta. Il DualSense permetterà infatti di esaltare diverse esperienze nel corso degli eventi sparsi per il mondo di gioco, come schiacciare gli ingredienti con mortaio e pestello durante le lezioni di Pozioni; sentire il grido di un seme di Mandragola; e solcare i cieli in groppa a una scopa o a un ippogrifo. Anche le luci LED del controller sembrano sfruttate a dovere, e saranno in grado di offrire ai giocatori un tocco di personalizzazione unico. Quando infatti non lampeggeranno per gli incantesimi lanciati o per i danni subiti, le luci pulseranno con i colori della nostra casa di Hogwarts: blu e bronzo per Corvonero, oro e scarlatto per Grifondoro, verde e argento per Serpeverde, e nero e giallo per Tassorosso.