Sniper Elite 5, voti generalmente positivi dalla stampa internazionale

Sniper Elite 5 è stato accolto con voti generalmente positivi da parte della stampa internazionale, che al netto di un paio di eccezioni abbastanza vistose ha valutato bene il nuovo capitolo della serie Rebellion.

Multiplayer.it - 7

PlayStation Universe - 9

Shacknews - 9

WorthPlaying - 9

GamingTrend - 8,5

Attack of the Fanboy - 8

XboxEra - 8

EGM - 8

Well Played - 8

HardcoreGamer - 8

The Independent - 8

IGN - 7

TechRaptor - 7

Press Start - 7

Twinfinite - 6

Gfinity - 4

Nella nostra recensione di Sniper Elite 5 abbiamo parlato di come la formula della serie funzioni ancora bene, ma anche del fatto che sono presenti sempre gli stessi problemi e il comparto tecnico appare ormai obsoleto.

La nuova avventura del tiratore scelto Karl Fairburne ci porterà stavolta in Francia, alle prese con un misterioso piano nazista che potrebbe cambiare le sorti della seconda guerra mondiale e che dovremo ovviamente sventare.

Alla campagna in single player, giocabile anche in cooperativa, si affiancano la nuova modalità invasione, una sopravvivenza in solitaria o in co-op e una serie di modalità multiplayer competitive.