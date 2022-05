LG lancia sul mercato i monitor della nuova gamma UltraGear da 32 e 48 pollici

LG ha annunciato il lancio della nuova gamme di monitor da gaming Ultragear, nello specifico i modelli 32GQ950, 32GQ850 e 48GQ900, caratterizzati da uno stile del tutto nuovo, tecnologie display all'avanguardia e una varietà di opzioni di gioco e connettività che promettono di soddisfare le esigenze di tutti i giocatori.

Il modello principale, il 32GQ950, è dotato di un display Nano IPS con risoluzione 4K e tecnologia Polarizer Advanced True Wide (ATW), mentre il modello 32GQ850 presenta un display Nano IPS Quad HD con ATW e una frequenza di aggiornamento pari a 240Hz (260 Hz in overclock). La nuova gamma dà anche il benvenuto al modello 48GQ900 che rappresenta l'atteso ingresso degli UltraGear tra i monitor gaming dotati di tecnologia OLED.

I monitor LG 2022 inoltre presentano la connettività HDMI 2.1, consentendo funzionalità come la frequenza di aggiornamento variabile (VRR) e il supporto al gioco veloce 4K sui PC e le console di nuova generazione. Inoltre, la nuova gamma UltraGear regala una qualità d'immagine vivida e luminosa e un tempo di risposta molto rapido: i due modelli da 32'' vantano l'avanzata tecnologia display Nano IPS 1ms Gray-to-Gray (GtG), mentre il modello 48GQ900 ha un pannello LG OLED con tempo di risposta pari a 0.1 ms.

Il modello principale UltraGear 32GQ950 con risoluzione Ultra HD 4K (3840 x 2160) monta un display Nano IPS 1ms ed è il primo modello 4K di LG ad adottare la tecnologia Polarizer ATW per colori vividi e neri profondi su un ampio angolo di visione. Il pannello è certificato VESA DisplayHDRTM 1000, ed è in grado di ottenere alti picchi di luminosità (1.000 nits) e una copertura del 98% dello spazio di colore DCI-P3, con refresh rate a 144Hz.

L'UltraGear 32GQ850 assicura prestazioni rapide e dinamiche con la frequenza di aggiornamento più alta della nuova gamma, 240Hz (260Hz in overclock), e un tempo di risposta pari a 1ms (GtG). Il monitor è certificato VESA AdaptiveSync Display e vanta un pannello Nano IPS con risoluzione Quad HD (2560 x 1440) e tecnologia ATW Polarizer. Lo stesso modello presenta anche la certificazione VESA DisplayHDRTM 600 e copre il 98% dello spazio di colore DCI-P3.

Chiudiamo con il modello 48GQ900, che offre un display 4K con pixel autoilluminanti da 48'' e una frequenza di aggiornamento di 120Hz (138Hz in overclock), un tempo di risposta pari a 0.1ms, una precisione dei colori impeccabile e un design interamente borderless. Ideale per il gioco da PC e console, il nuovo modello assicura il livello di riproduzione e contrasto cromatici tipico degli OLED ed è caratterizzato da un rivestimento antiriflesso (Anti-Glare, Low-Reflection). Inoltre, il 48GQ900 è anche dotato di un telecomando progettato specificamente per una maggiore comodità di gioco.

LG Ultragear

Scheda tecnica LG 48GQ900

Display: OLED

OLED Dimensione Schermo: 47,5 pollici

47,5 pollici Risoluzione: 4K UHD

4K UHD Gamut di colore: DCI-P3 99%

DCI-P3 99% Frequenza di aggiornamento: 120Hz / 138Hz (O/C)

120Hz / 138Hz (O/C) Tempo di risposta: 0.1ms GTG

0.1ms GTG HDR: HDR10

HDR10 Adaptive Sync: NVIDIA G-SYNC Compatible AMD FreeSync Premium

NVIDIA G-SYNC Compatible AMD FreeSync Premium Speaker: 20W x 2

20W x 2 Connettività: HDMI x 3. Display Port x 1, USB 3.0 x 1 Upstream, x 2 Downstream, 4pole H/P out (DTS HP:X)

HDMI x 3. Display Port x 1, USB 3.0 x 1 Upstream, x 2 Downstream, 4pole H/P out (DTS HP:X) Prezzo: TBA

Scheda tecnica LG 32GQ950

Display: Nano IPS con ATW Polarizer

Nano IPS con ATW Polarizer Dimensione Schermo: 31,5 pollici

31,5 pollici Risoluzione: 4K UHD

4K UHD Gamut di colore: DCI-P3 98%

DCI-P3 98% Frequenza di aggiornamento: 144Hz / 160Hz (O/C)

144Hz / 160Hz (O/C) Tempo di risposta: 1ms GTG

1ms GTG HDR: VESA DisplayHDR 1000

VESA DisplayHDR 1000 Adaptive Sync: NVIDIA G-SYNC Compatible AMD FreeSync Premium Pro

NVIDIA G-SYNC Compatible AMD FreeSync Premium Pro Connettività: HDMI x 2, Display Port x 1, USB 3.0 x 1 Upstream, x 2 Downstream, 4pole H/P out (DTS HP:X)

HDMI x 2, Display Port x 1, USB 3.0 x 1 Upstream, x 2 Downstream, 4pole H/P out (DTS HP:X) Prezzo: 1249 euro

Scheda tecnica LG 32GQ850