Netflix, serie TV e film più visti in Italia: classifica ufficiale al 22 maggio 2022

La classifica stilata da Netflix per quanto concerne le serie TV e i film più visti in Italia si aggiorna al 22 maggio 2022 e vede in testa da una parte Avvocato di Difesa, dall'altra Cheerleader per sempre. Netflix, le serie TV più viste in Italia dal 16 al 22 maggio 2022

Avvocato di Difesa - stagione 1 Blindspot - stagione 1 Benvenuti a Eden - stagione 1 The Vampire Diaries - stagione 2 Che fine ha fatto Sara? - stagione 3 The Vampire Diaries - stagione 1 Diari - stagione 1 The Vampire Diaries - stagione 3 Summertime - stagione 3 The Vampire Diaries - stagione 4

Tratta dal romanzo dall'omonimo romanzo di Michael Connelly, la serie televisiva Avvocato di Difesa arriva a undici anni dal film con Matthew McConaughey e Marisa Tomei, forte di un adattamento che punta a valorizzare l'opera originale e i dettagli inevitabilmente rimossi per il film.

"Mickey Haller rileva lo studio legale di un ex collega assassinato ritrovandosi tra le mani un importante processo per omicidio", recita la sinossi dello show. "Mentre affronta il caso più importante della vita direttamente dal sedile posteriore della sua Lincoln, Mickey si rende conto che la posta in gioco potrebbe essere più grande di quanto immaginasse."

Netflix, i film più visti in Italia dal 16 al 22 maggio 2022



Cheerleader per Sempre L'Abbinamento Perfetto Toscana La Famiglia Ideale Jarhead 3: Sotto Assedio Il Grande Salto Due Agenti Molto Speciali 2 F*ck Love Too Happy Death Day 2U Jackass 4.5

Alla fine Zack Snyder's Justice League (recensione) è uscito dalla top 10, dopo varie settimane, lasciando il posto a una serie di produzioni generalmente anonime.