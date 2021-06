E3 2021: l'ESA elimina ogni riferimento a PS5 nel trailer ufficiale

Nel giro di una notte l'ESA, l'associazione che ha organizzato l'E3 2021, ha eliminato in maniera silenziosa ogni riferimento a PS5. Fino a venerdì omtte, infatti, il trailer ufficiale della fiera pubblicato dall'Entertainment Software Association aveva una breve sequenza nella quale si poteva vedere un giocatore che impugnava chiaramente un DualSense. Nella nuova versione, che potete trovare in testa alla news, questo riferimento è stato eliminato, mentre sono rimasti quelli ai controller di Nintendo Switch e Xbox Seires X|S e Oculus Quest.

Al momento non ci sono motivazioni ufficiali dell'ESA che spieghino questa modifica, ma -a logica- potrebbe essere semplicemente un cambio legato al fatto che Sony ha deciso di non partecipare in nessun modo alla fiera di quest'anno, preferendo seguire in maniera indipendente la sua strategia di comunicazione.

Se così fosse la scelta dell'ESA potrebbe essere comprensibile, quello che non si capisce è perché fare questo cambio a poche ore dall'inizio ufficiale dell'E3 2021, quando si sapeva da mesi che Sony non vi avrebbe partecipato, similmente come aveva fatto nel 2019 e nel 2020. In quelle occasioni Sony aveva giustificato la sua scelta dicendo che non condivideva la visione che ESA aveva della fiera, una visione che non si adattava ai suoi piani.

La risposta dell'E3, si è fatta attendere, ma è arrivata, anche se -forse- non con la forza che ci si sarebbe potuti aspettare. Questo, infatti, è il trailer originale:

Voi avevate notato le differenze tra le due versioni del video ufficiale dell'E3 2021?

Ricordatevi che oggi seguiremo su Twitch la conferenza Xbox e Bethesda all'interno di una lunga maratona.