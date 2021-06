Sam & Max: This Time It's Virtual, gameplay trailer dall'E3 2021

Sam & Max: This Time It's Virtual è la nuova avventura in VR della celebra coppia di detective. Sviluppato da HappyGiant ed edito da Big Sugar, il nuovo gioco si mostra in un nuovo gameplay trailer direttamente dall'E3 2021.

Per chi non li conoscesse, Sam è un cane con un cappello, mentre Max è un coniglio nudo e ipercinetico. Insieme formano i Freelance Police, i famosi agenti intergalattici della giustizia che viene applicata indiscriminatamente.

Adesso anche loro hanno bisogno di una mano e invitano i giocatori a partecipare in prima persona alle loro avventure grazie alla VR. Grazie a loro potranno salvare, per l'ennesima volta, questo nostro mondo.

Per sviluppare il nuovo gioco sono tornati ex LucasArts come Peter Chan, Mike Stemmle, Mike Levine, Julian Kwasneski e Jared Emerson-Johnson, in modo da provare a ritrovare il feeling unico che avevano le avventure grafiche anni '90.

Il gioco dovrebbe uscire a breve su PC e sarà disponibile per tutti i dispositivi per la realtà virtuale. Il gioco sarà solo in inglese. A questo indirizzo potrete trovare la pagina Steam con tutti i dettagli.