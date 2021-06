2K: nessun annuncio durante la conferenza E3 2021, GTA 6 e Bioshock 4 devono aspettare

Tra gli interventi più attesi di questo E3 2021 c'è sicuramente quello di 2K Games. Si tratta, infatti, di uno dei publisher più caldi del settore, con nel suo portfolio serie come Grand Theft Auto, NBA 2K, XCOM, Bioshock, Max Payne e tanti altri nomi in grado da soli di dare un senso ad un E3. Peccato che l'appuntamento di domani delle 19:15 non sarà una conferenza con degli annunci. 2K, per bocca di Geoff Keighley, ha detto che la sua conferenza verterà su temi di attualità come la diversità e l'inclusività nel mondo del gaming. Non è ancora giunto il momento, dunque, di scoprire l'attesissimo GTA 6 o di avere qualche informazione su Bioshock 4, in sviluppo presso Cloud Chambers.

Nonostante l'assoluta importanza e la centralità di argomenti come la diversità e l'inclusività nel mondo del gaming, non possiamo nascondere una certa delusione. Le conferenze E3 sono storicamente destinate a svelare i giochi in arrivo nel prossimi mesi e usarle per altro scopo che non sia quello di mostrare giochi, come ha fatto per esempio anche Koch Media, potrebbe trasformarsi in una sorta di boomerang.

Ha fatto bene Keighley a smorzare le aspettative, qui potete trovare il momento nel quale parla della conferenza 2K Games, ma siamo sicuri che in tanti domani si collegheranno inconsapevoli di questa decisione del publisher e resteranno delusi nello scoprire che non ci saranno annunci di nessun tipo.

Cosa ne pensate? Noi, ovviamente, seguiremo anche questo appuntamento in diretta su Twitch, non mancate!