Mario + Rabbids Sparks of Hope: Grant Kirkhope comporrà la colonna sonora

Grant Kirkhope, uno dei più celebri compositori dell'intero panorama videoludico mondiale, ha confermato di essere stato coinvolto anche per creare le musiche di Mario + Rabbids Sparks of Hope. Anzi, l'uomo che ha orchestrato la colonna sonora di Banjo-Kazooie, Perfect Dark o Civilization: Beyond Earth, ha detto di essere molto felice di essere stato coinvolto sin dal principio, avendo orchestrato anche il trailer e le fasi di gameplay.

Il seguito dell'apprezzatissimo Mario + Rabbids: Kingdom Battle è stato, assieme ad all'open world Avatar: Frontiers of Pandora, la grande sorpresa dell'Ubisoft Forward dell'E3 2021. Si tratta di un gradito ritorno di Mario, dei Rabbids, di Ubisoft Milano e di Davide Soliani.

Ma sarà anche il ritorno di Grant Kirkhope, una figura ormai molto legata al team milanese. Oltre ad aver orchestrato le bellissime musiche del primo gioco, il compositore scozzese ha stretto un forte legame con Davide Soliani. Quindi era umanamente e professionalmente ovvio che Grant Kirkhope sarebbe stato coinvolto in Mario + Rabbids Sparks of Hope, ma è bello averne la conferma.

"Sì, sto scrivendo le musiche di Mario + Rabbids Sparks of Hope! Ho dovuto chiedere a Davide Solini di non fare la Diva come l'ultima volta, ma vedo che ha già cominciato a farla!" ha scherzato su Twitter Grant Kirkhope, confermando sia il suo coinvolgimento al progetto, sia la sua amicizia con Soliani.