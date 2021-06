Book of Travels: data di uscita dell'Accesso Anticipato dell'incantevole TMORPG

Might and Delight ha svelato la data di uscita dell'Accesso Anticipato di Book of Travels, un'esperienza da gioco di ruolo all'interno di ambienti tratteggiati come "dipinti viventi". Il gioco è in arrivo il 9 agosto su Steam, dopo uno sviluppo durato quattro anni.

Book of Travels viene definito dagli sviluppatori un TMORPG, ovvero un Tiny Multiplayer Online Role Playing Game (mini gioco di ruolo online multigiocatore). Il gioco ci permetterà di esplorare "Braided Shore, un mondo vasto e intricato" all'interno del quali "gli incontri con altri giocatori sono rari e distanti tra loro, quindi gli incontri casuali saranno qualcosa di speciale. Scegli di collaborare insieme o di sopravvivere da solo, in entrambi i casi, farai parte della nascita di una nuova entusiasmante community online, dove verranno raccontate molte storie".

Book of Travels

In Book of Travels non ci sarà una vera e propria missione principale da completare o un chiaro obbiettivo da inseguire. Si tratta di un gioco fondato sull'esplorazione libera, alla ricerca di segreti. Potremo creare il nostro personaggio sulla base di oltre 20 "Forme" e 300 abilità che ne determinano la personalità, più che le caratteristiche e la classe. Si potrà giocare come un avventuriero che ama il pericolo o come un apprendista mago stoico oppure uno spensierato scommettitore che ama bere il tè. La comunicazione avverrà tramite simboli, che possono essere sbloccati tramite l'esplorazione (ad esempio, sblocchi il simbolo per "città" solo dopo che hai visitato una città).

Potete vedere il trailer dell'E3 2021 di Book of Travels qui sotto.

Diteci, cosa ne pensate della particolare idea di Book of Travels?