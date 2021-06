Devolver Digital: qualcuno ha comprato l'NFT della presentazione E3 2021 per 1000 dollari

Sono passate solo poche ore e qualcuno ha già comprato l'NFT della presentazione E3 2021 di Devolver Digital. Con 1000 dollari questo anonimo acquirente si è assicurato per sempre i diritti digitali di questo folle evento. Un piccolo pezzetto di storia dell'industria dei videogiochi.

Nel caso in cui ve la foste persa, qui potete trovare il video con tutti gli annunci di Devolver Digital. Si è trattato di uno show divertente, estremamente ben scritto, che farà parlare di sé a lungo.

Durante la presentazione, tra il serio e il faceto, Devolver ha messo in vendita la Max Pass Plus, un "non-fuckwithable tape" (altro acronimo di NFT, ovvero non-fungible tokens, ovvero elementi digitali unici e non duplicabili) della sua presentazione. Si tratta "dell'unica copia fisica della presentazione del 2021 Devolver MaxPass+ che è stata delicatamente registrata su un nastro VHS con la linguetta violentemente strappata in modo che il tuo fratellino o la tua sorellina non possano registrarci sopra. Prima di questo, è stata usata per registrare pornografia" hanno detto quei pazzi di Devolver.

L'NFT è stato poi messo in vendita sul negozio di Devolver e venduto subito per 1000 dollari.

L'NFT della presentazione di Devolver Digital

A differenza di tutte le altre "aziende avide" del mondo dei videogiochi, Devolver darà tutti i soldi a Scratch Foundation, una comunità di codifica gratuita e online dove i bambini di tutto il mondo possono creare le loro storie interattive, giochi e animazioni.

Unici anche in questo, bravi!