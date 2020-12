eFootball PES 2021: Juve e Roma rappresentano l'Italia nell'eFootball.League 2020/21

Konami ha annunciato che a rappresentare l'Italia nell'eFootball.League 2020/21 di eFootball PES 2021 saranno Juventus e Roma, due squadre che dovreste conoscere.

L'eFootball.League è un torneo eSport aperto a tutti i giocatori. è diviso in due diversi campionati, quello eFootball.Pro, per squadre professioniste, e quello eFootball.Open, per squadre amatoriali.

Leggiamo l'elenco completo delle squadre che parteciperanno all'edizione di quest'anno e altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Barcellona

Manchester United

Bayern Monaco

Juventus

Arsenal

Celtic Glasgow

Schalke 04

Monaco

Roma

Galatasaray

eFootball.Open - Partecipate numerosi!

La scorsa stagione eFootball.Open è stato un successo travolgente, con oltre 1.4 milioni di partecipanti a livello mondiale. Da oggi ogni giocatore console o mobile di eFootball PES 2021 SEASON UPDATE (PES 2021) potrà prendere parte alle qualificazioni online.

I giocatori di PES 2021 LITE, appena rilasciato e giocabile gratuitamente, avranno anch'essi la possibilità di prendere parte al torneo eFootball.Open, che si conferma quindi come uno dei più accessibili tornei esports a livello mondiale.

I migliori giocatori in ogni turno avranno la possibilità di proseguire il torneo e potrebbero anche essere selezionati per partecipare alle World Finals che si disputeranno a luglio 2021.

eFootball.Open è aperto a tutti gli utenti ed avrà luogo durante alcuni eventi Matchday con squadre predefinite. Se si riuscirà a soddisfare quanto richiesto in ogni fase del torneo, si guadagneranno dei eFootball Points*, un nuovo tipo di valuta che può essere utilizzato per ottenere vari bonus in-game come Leggende dei Momenti Gloriosi. Inoltre, durante il turno di qualificazione Online del 7 dicembre, tutti gli utenti potranno ottenere altri eFootball Points oltre alle normali ricompense.

Per celebrare l'inizio della nuova stagione, tutti gli utenti che si collegheranno utilizzando PES 2021 o PES 2021 LITE potranno ottenere 10,000 eFootball Points. Si potranno guadagnare altri punti partecipando alle ulteriori attività eFootball.League e ottenere altri giocatori della serie Momenti Gloriosi.

eFootball.Pro - Matchday 1 in streaming il 12 dicembre

Dopo aver totalizzato oltre 15 milioni di visualizzazioni totali su YouTube nel corso della stagione 2019/20, eFootball.Pro riparte il 12 dicembre con la partecipazione dei migliori giocatori esport professionisti in rappresentanza dei più grandi club calcistici.

Mantenendo la formula adottata a metà della stagione scorsa, a causa della perdurante pandemia, i Matchday di eFootball.Pro della stagione regolare 2020/21 saranno disputati online con partite 3v3 CO-OP. I premi "MVP" e "Top Goal-Scorer" saranno assegnati a giocatori individuali successivamente a ogni Matchday, altri premi aggiuntivi in denaro verranno assegnati alle squadre in base al posizionamento in classifica a fine stagione.

Come da tradizione, le squadre eFootball.Pro saranno le stesse presenti nel torneo eFootball.Open dando la possibilità a tutti di scalare la classifica ed essere selezionati dalle squadre esport ufficiali per rappresentarle.

Ecco i dettagli della trasmissione in streaming del Matchday 1 di eFootball.Pro (MD1) che si svolgerà sabato 12 dicembre:

13:00 (CET) - Bayern Monaco vs Juventus

13:50 (CET) - Celtic Glasgow vs Monaco

14:40 (CET) - Arsenal vs Schalke 04

15:30 (CET) - Manchester United vs Galatasaray

16:20 (CET) - Barcellona vs Roma

Assistendo alla sfida MD1 tra FC Bayern München vs Juventus sul sito ufficiale, si avrà la possibilità di guadagnare 300 eFootball Points.

Anche questa nuova stagione di eFootball.League 2020-21 è nata grazie alla partnership con Esports Media Rights. Gerard Piqué, fondatore di Esports Media Rights, ha dichiarato: "Sono molto soddisfatto per la partenza della nuova stagione di eFootball.Pro, il campionato professionistico dove i giocatori esports competono in rappresentanza delle vere squadre di club europee, con tre giocatori a squadra che puntano alla vittoria con il supporto dei club. Non vedo l'ora di assistere a partite emozionanti che coinvolgeranno tutti i fan di PES ed I tifosi di calcio in tutto il mondo."

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che eFootball PES 2021 Season Update è disponibile per PS4, PC e Xbox One e può essere giocato in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X e Series S.